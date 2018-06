Italija in Malta ne dovolita izkrcanja, prebežniki ostajajo na odprtem morju

Potem ko se Italija in Malta nista mogli dogovoriti, katera država bo prevzela humanitarno ladjo s 629 prebežniki, ki so jih rešili v Sredozemlju, je ta obtičala na morju. Italijanski notranji minister Salvini je ladji s prebežniki zavrnil dovoljenje za zasidranje in jo poslal na Malto, vendar pa so iz Vallette sporočili, da je za obravnavo beguncev odgovorna Italija. Malteške oblasti beguncem niso dovolile izkrcanja na kopno.

Po besedah italijanskega notranjega ministra Mattea Salvinija, ki je sicer tudi vodja skrajno desne in protipriseljenske stranke Liga, bi morala humanitarno ladjo Aquarius s 629 prebežniki sprejeti Malta. Salvini zato za ladjo s prebežniki, ki večinoma prihajajo iz Afrike, ni izdal dovoljenja za zasidranje na Siciliji.

Malta in Italija zavračata sprejem skupine prebežnikov

Aquarius se je nato napotil na Malto, kjer so malteške oblasti zasidranje humanitarne ladje prav tako zavrnile. Nemška humanitarna organizacija SOS Mediterranee, ki upravlja ladjo, namreč po njihovih besedah rešuje prebežnike iz libijskih voda, te pa po uradnem stališču Vallette spadajo pod jurisdikcijo Italije.

Humanitarni delavci tako ne vedo, kam naj odložijo prebežnike. Aquarius za zdaj ostaja na morju, čeprav je reševalna akcija beguncev v libijskih vodah potekala z odobritvijo in napotilom italijanskega pomorskega reševalnega centra.

Po poročanju BBC so reševalci prebežnike, zbrane na humanitarni ladiji, reševali na šestih različnih lokacijah ob libijski obali. "Naš cilj je varno izkrcanje 629 ljudi, ki so na krovu Aquariusa. Nekatere smo rešili včeraj ponoči, ob različnih razmerah," je za Reuters poudarila predstavnica humanitarne organizacije Mathilde Auvillain.

Na krovu tudi mladoletniki brez spremstva, otroci in nosečnice

Italijanska podružnica Visokega komisariata Združenih narodov za begunce je na glavne politične akterje dogajanja že naslovila pozive, naj "v najhitrejšem možnem času najdejo rešitev, ki bo prebežnikom na krovu Aquariusa omogočila, da se varno in hitro izkrcajo".

Skupino prebežnikov, ki trenutno ne morejo na kopno, med drugim sestavlja tudi 123 mladoletnikov brez spremstva, 11 majhnih otrok in sedem nosečnic. Mladoletni begunci na krovu so po neuradnih informacijah stari od 13 do 17 let, prihajajo pa iz Eritreje, Gane, Nigerije in Sudana.

Po navedbah italijanskih uradnikov naj bi se v Italiji letos registriralo 13.500 prebežnikov, ki so v državi zaprosili za azil.