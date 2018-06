Györkös-Žnidarjeva: Zunanje meje EU so prepustne in nezadostno varovane

Varnostna situacija Slovenije je stabilna in dobra, razmere glede najbolj aktualne problematike migracij pa ministrstvo za notranje zadeve (MNZ) in policija uspešno obvladujeta, je na obisku v Ankaranu poudarila ministrica za notranje zadeve Vesna Györkös Žnidar, ki opravlja tekoče posle.

Ministrica za notranje zadeve Vesna Györkös Žnidar, ki opravlja tekoče posle, je poudarila, da danes ne moremo govoriti le o notranji, temveč tudi o regionalni, mednarodni in globalni varnosti. "Dejstvo je, da je mednarodno varnostno okolje čedalje bolj kompleksno in soodvisno, da je podvrženo novim izzivom in grožnjam," je poudarila ministrica.

Po njenih besedah se nacionalne varnostne politike in varnostni sistemi nenehno prilagajajo novi realnosti. "S ponosom lahko rečem, da je varnostna situacija v Republiki Sloveniji stabilna in dobra, kljub temu pa to še ne pomeni, da se ni treba zavedati groženj, ki prihajajo iz mednarodnega varnostnega okolja," je povedala ministrica.

Györkös-Žnidarjeva: Zunanje meje EU so nezadostno varovane

Med ključnimi varnostnimi izzivi, s katerimi je bila naša država soočena v zadnjem času, je izpostavila migracije. "V zadnjem obdobju se Slovenija ponovno sooča s povečanim številom ilegalnih prehodov državne meje in posledično tudi s povečanim številom prosilcev za mednarodno zaščito. Dejstvo je, da se je odprla nova migracijska pot," je pojasnila Györkös-Žnidarjeva.

Ob tem je poudarila, da MNZ in policija razmere učinkovito in uspešno obvladujeta. Po drugi strani je ocenila, da so zunanje meje EU še vedno nezadostno varovane. "Lahko celo trdimo, da so prepustne in ne služijo svojemu namenu omejevanja vstopa tistim, ki ne potrebujejo zaščite ali ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v Evropsko unijo," je poudarila ministrica.

Prakso prehajanja ljudi, ki ne izpolnjujejo pogojev za azil, je po prepričanju ministrice potrebno preprečiti. Azilnih sistemov se ne bi smelo uporabljati kot migracijski kanal za vstop v EU in za izogibanje policijskim postopkom, je na odprtju Dnevov varstvoslovja v Ankaranu še poudarila Györkös-Žnidarjeva.