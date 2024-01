Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vulkan v bližini mesteca Grindavik na jugozahodu Islandije je znova izbruhnil. Oblasti so razglasile izredne razmere, okoli 4.000 prebivalcev Grindavika pa so pred izbruhom evakuirali, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa, ki se sklicuje na lokalne medije. Lava je popoldne dosegla prvi hiši v mestecu Grindavik. Kot poročajo tuje tiskovne agencije, je stavbi zajel ogenj, lava pa teče po mestnih ulicah. Posnetek izbruha si oglejte zgoraj.

Izbruh se je zgodil okoli 8. ure po srednjeevropskem času na polotoku Reykjaness, le nekaj južneje od kraja prvega izbruha, ki je območje prizadel 18. decembra decembra lani, je sporočil islandski meteorološki urad.

Potresna dejavnost se je ponoči okrepila in prebivalce bližnjega Grindavika so evakuirali okoli 4. ure zjutraj po srednjeevropskem času. Prav tako so evakuirali hotel ob bližnjem svetovno znanem kopališču s termalno vodo Blaa lonid (Modra laguna).

Ob decembrskem izbruhu novonastalega vulkana se je Grindavik izognil večji škodi, saj ga lava ni dosegla. Foto: Reuters

Trenutno se zdi, da se je razpoka odprla v Sundhnukurju severno od Grindavika. Sundhnukur je vulkanska razpoka z vrsto kraterjev. Leži na razvodju in trenutno še ni jasno, kam bo tekla lava iz tokratnega izbruha, poročajo islandski mediji.

Islandska premierka Katrin Jakobsdottir je dejala, da so "razmere grozljive". "Strašljivo je videti, kako blizu Grindaviku je izbruh, ki se je začel davi," je dodala.

Lava, ki izteka po današnjem izbruhu vulkana, je popoldne dosegla prvi hiši v mestecu Grindavik. Kot poročajo tuje tiskovne agencije, je stavbi zajel ogenj, lava pa teče po mestnih ulicah. Hiši, ki ju je zajela lava, sta na severovzhodu Grindavika, magma pa naj bi tja pritekla iz zemeljske razpoke, ki je še bližje hišam kot prvotno mesto izbruha.

Peti vulkanski izbruh v zadnjih dveh letih

"To je scenarij, ki smo se ga najbolj bali, lava v bližini mesta. Lava teče v vrt," je sporočil eden od prebivalcev. Slike v živo, ki so jih objavili lokalni mediji, prikazujejo curke žareče oranžne lave, ki se dvigajo proti temnemu nebu.

To je že peti vulkanski izbruh na Islandiji v zadnjih dveh letih. Na otoku je sicer 33 aktivnih vulkanskih sistemov, kar je največ v Evropi. Islandija leži na prelomnici med evrazijsko in severnoameriško tektonsko ploščo.