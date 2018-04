Islamske skrajneže v Franciji financiralo več kot 400 ljudi

Francoske oblasti so v zadnjih dveh letih v Franciji identificirale 416 ljudi, ki so financirali teroristično skupino Islamska država (IS), je povedal francoski tožilec Francois Molins, pristojen za boj proti terorizmu. V Parizu se danes sicer končuje konferenca o mednarodnem financiranju terorizma.

V Franciji je borce Islamske države v zadnjih dveh letih financiralo okoli 416 posameznikov. Foto: Reuters

Tožilec Francois Molins je dejal, da je število ljudi, ki so financirali IS, veliko. Poleg tega so odkrili tudi 320 ljudi, nastanjenih večinoma v Turčiji in Libanonu, ki so prevzeli sredstva in jih posredovali skrajnežem.

Kot je za radio Franceinfo pojasnil Molins, so preiskovalci pri tem sodelovali s finančno obveščevalno službo.

Proti nekaterim staršem islamskih borcev že vložili obtožnice

Financiranje skupine večinoma poteka po dveh poteh. Pri prvi ljudje skrajnežem denar posredujejo prek humanitarnih organizacij ali neposredno svojim družinskim članom, ki so na bojiščih. Pri drugi finančna sredstva pridobivajo s kaznivimi dejanji.

Francosko pravosodje obravnava več primerov staršev, ki jih sumijo, da so poslali denar svojim otrokom, ki se borijo v džihadističnih skupinah. V nekaterih primerih so že vložili obtožnice.

Napadi v Parizu teroriste stali okoli 80 tisoč evrov

Molins je medtem ocenil, da so se stroški napadov po terorističnih napadih v ZDA septembra 2001 znižali, saj pripadniki IS v svojih napadih uporabljajo zgolj vozila ali avtomatsko orožje. Napadi v Parizu novembra 2015 so teroriste tako stali okoli 80 tisoč evrov.

Na sedežu Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) v Parizu se je v sredo sicer začela konferenca o mednarodnem financiranju terorizma, na kateri sodeluje okoli 80 ministrov in 500 strokovnjakov z vsega sveta. Konferenca se bo danes končala z govorom francoskega predsednika Emmanuela Macrona.