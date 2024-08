56-metrov luksuzna jahta Bayesian, ki je plula pod britansko zastavo, je potonila v ponedeljek med 4. in 5. uro, ko je območje v neurju zajela vodna tromba. Potapljači so uspeli vstopiti v plovilo, ki se nahaja na globini okoli 50 metrov, a se jim do kabin, kjer bi se lahko nahajale pogrešane osebe, ni uspelo prebiti, saj jim vstop ovira pohištvo.

Kljub oviram bodo potapljači še danes skušali vstopiti v eno od kabin, saj se zavedajo, da so z vsako uro manjše možnosti, da bi pogrešane osebe našli žive.

Foto: Guliverimage Na krovu plovila je sicer bilo 22 ljudi, od tega 12 potnikov in deset članov posadke. Obalna straža je rešila 15 ljudi, osem so jih nato odpeljali v bolnišnice. Med iskanjem so v ponedeljek našli tudi truplo enega od potnikov, ki je bil po poročanju BBC kuhar na jahti.

Med pogrešanimi so 59-letni britanski tehnološki mogotec Mike Lynch, ustanovitelj mednarodnega računalniškega podjetja Autonomy, njegova 18-letna hčerka Hannah, vodja banke Morgan Stanley International Jonathan Bloomer in njegova žena Judy ter odvetnik britanske odvetniške pisarne Clifford Chance Chris Morvillo in njegova žena Neda.

Upanje o preživelih še tli

Predstavnik obalne straže, kapitan Vincenzo Zagarola, je v torek ocenil, da si je težko predstavljati, da se bo iskanje pogrešanih končalo dobro. Strokovnjaki pa opozarjajo, da so jahte, kot je Bayesian, zasnovane z vodotesnimi predeli, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Obstajajo podatki o preživelih, ki so jih našli v takšnih zračnih žepih," je dejal britanski inženirski strokovnjak Jean-Baptiste Souppez.

Po poročanju italijanskih medijev je bila večina potnikov na ladji Britancev, bili so gosti Lyncha in so praznovali njegovo sodno zmago v ZDA. Lynch je namreč leta 2011 podjetje Autonomy prodal ameriškemu podjetju Hewlett-Packard za enajst milijard dolarjev. Zaradi domnevne goljufije v tem poslu je zoper njega več let potekal sodni proces, nato pa je bil junija oproščen več obtožb.