Iran: Uboj vodje Hamasa bo okrepil duh odpora

7.55 Uboj Sinvarja bo po prepričanju Irana okrepil odpor

"Duh odpora se bo okrepil. Postal bo vzor mladim in otrokom, ki bodo nadaljevali njegovo pot k osvoboditvi Palestine. Dokler obstajata okupacija in agresija, bo trajal odpor," je na omrežju X še zapisala iranska misija pri ZN. Islamska republika velja za dolgoletno podpornico tako Hamasa kot libanonskega Hezbolaha, ki se prav tako sooča z izraelsko invazijo.

Izraelska vojska je v četrtek potrdila, da je v spopadih ubila vodjo Hamasa Jahjo Sinvarja. Kot je pojasnil tiskovni predstavnik vojske Daniel Hagari, je bil Sinvar ubit v sredo, ko so ga opazili z dvema drugima borcema v Rafi na skrajnem jugu razdejane enklave, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Sile so identificirale tri teroriste, ki so bežali od doma do doma," je nadaljeval in povedal, da je Sinvar sam pobegnil v eno od stavb, vojska pa je območje preiskala z dronom. Posnetki drona, ki jih je objavila vojska, prikazujejo Sinvarja v stavbi s poškodovano roko in glavo, v zadnjih trenutkih pa je vodja Hamasa v bližajoči se dron vrgel palico.

"Identificirali smo ga kot terorista v stavbi, zato smo napadli stavbo in vanjo vstopili," je še dodal.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je kmalu po novici o uboju Sinvarja dejal, da je to znak zatona vladavine Hamasa v Gazi. Vendar je ob tem zatrdil, da njegova smrt ne pomeni konca vojne. V ZDA so medtem novico označili za dober dan za Izrael, ZDA in svet. V Parizu, Berlinu in Londonu pa so Hamas pozvali, naj osvobodi talce, ki jih je zajel med napadom na Izrael 7. oktobra lani.

Predsednik Evropskega sveta Charles Michel je povedal, da je poleg odgovornosti za napade 7. oktobra lani Sinvar "odgovoren za ogromno trpljenja ljudi v Gazi". Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pa ga je opisala kot vodjo teroristične organizacije, ki je stal za napadi Hamasa na Izrael.

Tudi visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell je Sinvarja označil za terorista. "Bil je ovira za nujno potrebno premirje in brezpogojno izpustitev vseh talcev. Treba je končati nasilje, osvoboditi talce in ustaviti trpljenje Palestincev," je še zapisal na omrežju X.