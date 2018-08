Iran predstavil novo generacijo balistične rakete #video

Iran je danes predstavil balistično raketo kratkega dosega nove generacije. Raketo so predstavili, potem ko so ZDA prejšnji teden znova uvedle sankcije proti Teheranu.

Iranski obrambni minister Amir Hatami je ob tem dejal, da je nova različica rakete Fateh Mobin v celoti izdelana v Iranu. Opisal jo je kot "okretno, radarjem nevidno, taktično in vodeno". "Nič ne more ustaviti te rakete zaradi visoke stopnje njene prilagodljivosti," je še poudaril.

Njenega dosega niso navedli, vendar pa so prejšnje različice te rakete dosegale med 200 in 300 kilometrov, navaja Center za strateške in mednarodne študije s sedežem v ZDA. Iranska državna televizija IRIB je poročala, da je raketa uspešno prestala testiranja in da lahko zadane cilje na kopnem in morju.

Tudi ameriški uradniki so povedali, da je Iran raketo poskusno izstrelil minuli teden med vajami mornarice v Hormuški ožini. S temi vajami je Teheran želel sporočiti, da bi lahko zaradi sankcij zaprl ključno pomorsko pot za prevoz nafte, s čimer je zagrozil že pred tem, je poudaril ameriški general.

Iranski predsednik Hasan Rohani je sicer pretekli teden zagotovil, da te ožine ne bodo zaprli.

Večji kot bodo pritiski, bolj bodo okrepili obrambo

Obrambni minister pa je danes dejal, da ne bodo varčevali s prizadevanji pri povečanju raketnih zmogljivosti. "Našo raketno moč bomo zagotovo okrepili vsak dan," je še dejal minister. "Bodite prepričani, da večji kot bodo pritiski in psihološka vojna proti velikemu iranskemu narodu, večja bo naša volja za okrepitev naših obrambnih zmogljivosti na vseh področjih," je poudaril.

ZDA so proti Iranu uvedle sankcije

Prejšnji teden je sicer začel veljati prvi sveženj ameriških sankcij proti Iranu, v okviru katerih je prepovedano poslovanje z iranskimi finančnimi ustanovami, trgovina z dragocenimi kovinami ter sodelovanje z iranskim avtomobilskim sektorjem. ZDA so tudi odpravile določena dovoljenja za uvoz dobrin iz Irana, zlasti perzijskih preprog in hrane. Sankcije ZDA uvajajo v skladu z odstopom od mednarodnega sporazuma iz leta 2015, s katerim se je Iran odpovedal razvoju jedrskega orožja v zameno za odpravo sankcij.

ZDA Iranu očitajo, da načrtno destabilizira države na Bližnjem vzhodu, kot sta Jemen in Sirija. Čeprav to ni formalno del jedrskega sporazuma, je bil to za ameriškega predsednika Donalda Trumpa zadosten razlog, da se je maja odločil za odstop od sporazuma.