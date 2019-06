Iran noče vojne z ZDA, zato Trumpa poziva, da se vrne k pogajalski mizi

Po povečevanju napetosti med državama v zadnjih tednih je Rohani v nedavnih govorih ubral bolj umirjene tone. Danes je tako dejal, da je bil odstop ZDA od jedrskega sporazuma napaka in da bi morale ZDA izpolniti svoje obveznosti iz sporazuma, ki so ga podpisale.

Iran se bo pogajal z ZDA le, če se vrnejo k sporazumu in prekličejo sankcije

Mnenja je, da je to najkrajša pot do upoštevanja interesov vseh strani ter da je to dobro za svet, regijo in še posebej za pogodbo o neširjenju jedrskega orožja. Rekel je tudi, da se bo Iran pogajal z ZDA le, če se vrnejo k sporazumu in prekličejo sankcije.

"Pritisk krutih sovražnikov ne vpliva na Irance"

Vrhovni verski voditelj Hamenej, glavna tarča novih ameriških sankcij, pa v govoru v Teheranu ni zvenel tako spravno. Izpostavil je, da "pritisk krutih sovražnikov ne vpliva na Irance". Izjavil je tudi, da so ameriške zahteve za pogajanja zgolj trik, cilj pogajanj pa je zgolj odstranitev iranskega političnega vodstva in razorožitev države.

V ponedeljek so ZDA uvedle nove sankcije proti Teheranu. Foto: Reuters

Maja lani so ZDA odstopile od jedrskega dogovora in znova uvedle sankcije. Ker pa so vsem, ki bi še poslovali z Iranom, zagrozile s prekinitvijo poslovanja z ZDA, so s tem praktično povsem ustavile iranski izvoz nafte in s tem dotok deviz.

Po odstopu ZDA se napetosti povečujejo

Rohani je 8. maja sporočil, da Iran ne bo več spoštoval omejitev glede zalog obogatenega urana in težke vode, kot jih določa sporazum iz leta 2015. Preostalim petim podpisnicam so dali čas do 7. julija, da začnejo spoštovati dogovor, torej ne izvajajo sankcij proti Iranu. V Teheranu so posvarili še, da bodo v nasprotnem primeru prenehali spoštovati še omejitve glede stopnje, do katere lahko obogatijo uran, in ukrepe glede težkovodnega reaktorja Arak.

Zatem so se v Perzijskem zalivu začeli dogajati napadi na tankerje, za katere ZDA krivijo Iran, kar ta zanika. V četrtek je položaj nevarno zaostrila še sestrelitev ameriškega brezpilotnega letala, za katerega Iran trdi, da je kršil iranski zračni prostor, ZDA pa, da je letel v mednarodnem zračnem prostoru nad Hormuško ožino.

Ameriški predsednik Donald Trump je sicer po sestrelitvi ukazal ameriški povračilni napad, a kot je nato pojasnil, je deset minut pred izvedbo ukaz umaknil. V ponedeljek pa so ZDA uvedle nove sankcije proti Teheranu.