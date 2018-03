Inženir pred zrušitvijo nadhoda opozoril na razpoke #foto #video

V četrtek se je v predmestju Miamija Sweetwater pri kampu univerze Florida International (FIU) na cesto zrušil nov nadhod za pešce. Še ne do konca zgrajena, skoraj 900 ton težka konstrukcija je pod seboj pokopala najmanj osem avtomobilov. Iz ruševin so reševalci za zdaj potegnili šest trupel, še najmanj pet ljudi pa pogrešajo.

Preberite še: Več žrtev v zrušenju nadhoda za pešce v predmestju Miamija

Uslužbenec sporočila inženirja ni prejel

Inženir podjetja FIGG, ki je sodelovalo pri gradnji nadhoda, je v torek floridskemu oddelku za transport po telefonu sporočil, da je na severnem delu konstrukcije opazil nekaj razpok, ki bi jih bilo treba popraviti. "Ampak z varnostnega vidika ne vidimo nobenih težav," je dejal v posnetku avtomatske telefonske tajnice.

Vendar pri FDOT posnetka niso slišali do petka, ko je bilo že prepozno. Uslužbenec, ki se sicer ukvarja s takšnimi klici, je imel namreč delo na terenu in ga v tem času ni bilo v pisarni.

Ni nujno, da so bile razpoke znak za zrušitev nadhoda

Preiskovalec Robert Accetta iz Nacionalnega odbora za varnost v transportu (NTSB), ki vodi preiskavo nesreče, je sicer dejal, da razpoke v strukturi ne pomenijo nujno, da je zadeva nevarna.

Reševalci so v petek nadaljevali iskanje trupel. Predstavniki miamijske policije so sporočili, da je pod ruševinami pokopanih še najmanj pet trupel, vendar pa bi število mrtvih lahko še naraslo. V četrtek so izpod ruševin rešili najmanj devet ranjenih in jih odpeljali v bolnišnice, šest ljudi so našli mrtvih.

Načrtovali so, da bo nadhod stal vsaj sto let

Ameriški senator Marco Rubio je na Twitterju zapisal, da so delavci zategovali kable na nadhodu, ko se je zrušil. Dodatnih informacij ni podal.

Nadhod so začeli graditi lani, odprli pa naj bi ga šele leta 2019. Razlog gradnje je bil povezati univerzo s Sweetwaterjem za pešce, ker je bil prehod čez avenijo zelo nevaren. Nazadnje je tam avgusta lani med prečkanjem umrla 18-letna študentka iz San Diega.

Nadhod so sestavljali ob aveniji, pred tednom dni pa so ga v samo šestih urah s pomočjo žerjavov postavili čez njo. Projekt je stal 14,2 milijona dolarjev, načrt pa je bil, da bo nadhod stal vsaj sto let in da bo prenesel tudi najhujše orkanske vetrove.