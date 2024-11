Na Krimu se je zrušil most, ki povezuje vasi Izumrudnoje in Maslovo, je rusko ministrstvo za izredne razmere sporočilo na svojem kanalu na Telegramu. Posnetek prikazuje trenutek, ko se je most zrušil.

Kot so zapisali, sta bila v času incidenta na mostu avtomobil in tovornjak. Uslužbenci ruskega ministrstva za izredne razmere so rešili dve osebi. Zaradi hujših poškodb so eno osebo hospitalizirali.

Most naj bi se zrušil, ko je čez njega zapeljal preobremenjen tovornjak. Kot poroča Index, bodo Rusi glede incidenta sprožili preiskavo.

Porušen most se sicer nahaja nad železniško progo.