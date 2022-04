Igralka in njen mož obtožena spolne zlorabe 13-letnice

Zakonca naj bi takrat 13-letno deklico spolno zlorabljala med leti 2005 in 2008, ko sta kot inštruktorja borilnih veščin delala v Nottinghamshiru, v mestu na vzhodu Velike Britanije.

Porotniki na sodišču so imeli priložnost slišati pogovor žrtve s policijo, ki jim je opisala podrobnosti njunih spolnih dejanj. Deklico naj bi silila v pitje alkohola in spolne odnose ter jo pri tem tudi snemala.

Zlorabila sta jo vsaj 20-krat

Igralka Zara Phythian je najbolj znana po vlogi v v filmu Doktor Strange v multivesolju norosti. Devetinpetdesetletni Marke in 36-letna Phythianova obtožbe zanikata, poroča Daily Mail. Igralka naj bi dekle vprašala, ali želi igrati igro izziva, in ji ponudila alkoholno pijačo. Nato je moža oralno zadovoljila in dekle prosila, naj se jima pridruži. Devetinpetdesetletnik naj bi nato imel spolne odnose z ženo in 13-letnico.

Zakonca naj bi jo zlorabila vsaj 20-krat in ji zagrozila, da o tem ne sme govoriti. "Vedela sem, da nekaj ni v redu, a enostavno nisem vedela, kako naj se izvlečem iz te situacije, kaj naj sploh rečem," je deklica povedala policiji.

Victorja Markeja obtožnica bremeni štirih kaznivih dejanj, med drugim je obtožen spolnega napada na še eno dekle, staro 15 let. Sojenje se bo nadaljevalo, še poroča Daily Mail.