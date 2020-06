Hudo neurje povzročilo kaos v Beogradu #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Beograd je v ponedeljek zvečer prizadelo hudo neurje z obilnimi padavinami, zaradi česar je bilo več delov srbske prestolnice pod vodo. Domačini so na družbenih omrežjih poročali o apokaliptičnih razmerah, narasla voda je med drugim odnašala avtomobile. Nekaj ur po neurju so se razmere že začele umirjati, poroča STA.

Zaradi poplavljenega cestišča so zaprli del avtoceste, nekaj cest in ulic se je spremenilo v reke, voda je s seboj odnašala vse na poti, povsem poplavljeni so bili tudi nekateri cestni podvozi, poroča srbski portal Blic.

Javni promet začasno ustavljen

Policija je med drugim morala iz enega od vozil, ki je obtičalo v vodi, rešiti štiri ljudi. Javni promet so začasno ustavili.

Številni Beograjčani so na družbenih omrežjih objavljali posnetke posledice neurja. V treh urah je padlo okoli 50 litrov dežja na kvadratni meter.

Razmere se še ne bodo umirile

Deževalo je sicer po večjem delu Srbije, najhuje pa je bilo ravno v prestolnici. Glede na vremensko napoved se razmere še ne bodo umirile, saj za danes spet napovedujejo obilnejšo pošiljko padavin. Napovedujejo, da naj bi v kratkem času padlo okoli 20 litrov dežja na kvadratni meter, poroča STA.