Hrvati pričakujejo hudo neurje, v Sredozemlju že prvi vročinski val

Hrvaški hidrometeorološki zavod je razglasil rdeče opozorilo za širše območje Reke, kjer pričakujejo sunke vetra s hitrostjo do 165 kilometrov na uro. Neurje je preteklo noč zajelo dalmatinske otoke, še posebej Hvar. Posamezni deli hrvaških avtocest, ki povezujejo obalo z notranjostjo države, so odprti samo za osebna vozila. Na skrajnem jugovzhodu Evrope, natančneje na Cipru, medtem danes pričakujejo vročinski val z več kot 40 stopinjami Celzija.

Najmočnejšo burjo pričakujejo ob obali pri Velebitu. Dosegla naj bi hitrost tudi do 165 kilometrov na uro. Za hrvaško Istro ter severno in srednjo Dalmacijo so napovedali sunke vetra s hitrostjo do 85 kilometrov na uro. Na skrajnem jugu Dalmacije so mogoči vodni tornadi in toča, poroča STA.

Močno neurje z dežjem in grmenjem že zajelo srednjo Dalmacijo

Močno neurje z dežjem in grmenjem je nekaj po polnoči zajelo otoke v srednji Dalmaciji. Največ dežja je padlo na otoku Hvar, kjer so namerili 21 litrov na kvadratni meter. Veliko dežja je padlo v kratkem času, kar je ponekod povzročilo tudi hudournike. Podobno močno neurje je zajelo tudi otoka Brač in Šolta ter mesto Trogir.

Na skrajnem jugu Dalmacije so danes poleg neviht mogoči tudi vodni tornadi in toča. Foto: Thinkstock

Zaradi močne burje je samo za osebna vozila odprt odsek avtoceste Zagreb-Split med Svetim Rokom in Posedarjem. Podobna omejitev velja tudi na avtocesti Reka-Zagreb na delu Delnice-Kikovica, je sporočil hrvaški avtoklub (HAK).

Na Cipru pričakujejo vročinski val z več kot 40 stopinjami Celzija

Na Cipru so medtem izdali oranžno opozorilo pred visokimi temperaturami ozračja. Po napovedih naj bi se živo srebro v notranjosti otoka danes povzpelo vse do 43 stopinj Celzija. Na južni in vzhodni obali otoka naj bi temperature ozračja dosegle približno 39 stopinj, v višje ležečih hribovitih krajih pa 32 stopinj Celzija.

Po napovedih naj bi se živo srebro v notranjosti otoka danes povzpelo vse do 43 stopinj Celzija. Foto: STA

Oranžno opozorilo pred vročinskim valom so izdali za danes od 10. do 17. ure, poroča STA. Ciprčane so ob tem opozorili, da visoke temperature ozračja pomenijo zdravstveno tveganje za rizične skupine prebivalstva, kot so starejši in zelo mladi. Pozvali so jih, naj upoštevajo navodila pristojnih oblasti.