Hrvati preštevajo: število potrjenih okužb bo znova blizu sto

Na Hrvaškem lokalne civilne zaščite javljajo podatke o novih potrjenih primerih okužbe s koronavirusom. Za zdaj so potrdili 89 novih okužb. Končni rezultati bodo znani okrog 14. ure. Tri osebe so umrle.

Po tem, ko so na Hrvaškem včeraj uradno potrdili 81 novih primerov okužbe s koronavirusom, so po do zdaj zbranih informacijah potrdili 89 novih okužb. Največ jih je v Zagrebu, in sicer 25.

Pri včerajšnjih podatkih je sicer prišlo do razlik med uradnimi podatki, ki jih je sporočil zdravstveni minister Vili Beroš, in podatki lokalnih štabov civilne zaščite, saj so ti našteli skupno 97 okužb.

Od 25. februarja, ko so na Hrvaškem potrdili prvi uradni primer okužbe, pa do včeraj je za novim koronavirusom v državi zbolelo 4.715 ljudi. Uspešno je po okužbi okrevalo 3.555 ljudi, umrlo pa je 128 bolnikov. Do zdaj so na Hrvaškem skupaj testirali 109.358 ljudi.

V BiH 304 novih okužb z novim koronavirusom

V Bosni in Hercegovini so v zadnjih 24 urah potrdili 304 nove okužbe z novim koronavirusom. V Federaciji BiH so opravili 1016 testov, od katerih jih je bilo pozitivnih 174. V Republiki srbski so opravili 663 testiranj in potrdili 130 okužb z novim koronavirusom, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug, povzema STA.

V Federaciji BiH so v zadnjih 24 urah zabeležili tudi dve smrti zaradi covida-19. Doslej so v Federaciji BiH opravili 81.485 testiranj na okužbo z novim koronavirusom in okužbo z novim koronavirusom potrdili pri 5631 osebah. Trenutno je v BiH aktivnih 2896 okužb z novim koronavirusom. Zaradi covida-19 je doslej v Federaciji BiH umrlo 121 bolnikov.