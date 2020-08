Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V zadnjih 24 urah so na Hrvaškem potrdili 62 novih primerov okužbe, opravili pa so 1.093 testov. Kot so dodali, je v državi 553 aktivnih primerov okužbe. Na zdravljenju v bolnišnicah je 122 bolnikov s covidom-19, med katerimi jih je sedem na ventilatorjih.