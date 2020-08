Na Hrvaškem neuradno najmanj 32 novih okužb

Po neuradnih podatkih županijskih štabov civilne zaščite so na Hrvaškem v sredo potrdili najmanj 32 novih okužb z novim koronavirusom. Po omenjenih podatkih so največ novih okužb potrdili na območju Vukovarja, in sicer 24. V Zagrebu so potrdili šest novih okužb, v istrski in zadrski županiji pa po eno novo okužbo. Uradni podatki o okužbah bodo znani po 14. uri.