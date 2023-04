Hrvaški najstnik v smrtni nevarnosti zaradi udarca elektrike med plezanjem po vagonu

Nesreča se je zgodila v soboto okoli 19. ure. Policija je pri preiskavi nesreče ugotovila, da se je mladoletnik povzpel na vagon v sklopu kompozicije za razsuti tovor, pri tem pa ga je stresla elektrika.

Reševalci so ga najprej odpeljali v bolnišnico v Slavonskem Brodu, ponoči pa so ga prepeljali na kliniko za otroške bolezni v Zagrebu.

Direktor bolnišnice Goran Roić je povedal, da ima hude opekline, ki prekrivajo več kot 50 odstotkov telesa. Dodal je, da ga trenutno operirajo, že v Slavonskem Brodu pa so ga intubirali in uspavali.

"Takšne poškodbe so zelo resne in življenjsko nevarne. Petdeset odstotkov (telesa) je v hudih in globokih opeklinah. Gre za drugo in tretjo stopnjo opeklin z možnimi poškodbami drugih organov," je dodal.