Hrvaška kandidatka za evropsko komisarko bo morala pojasniti izvor premoženja

Zgodbo o premoženju, ki naj bi bilo nesorazmerno s prihodki 62-letne Dubravke Šuice in njenega moža Stijepa, so na Hrvaškem obudili prejšnji mesec, potem ko je Šuica postala kandidatka za podpredsednico komisije pod vodstvom Ursule von der Leyen.

Nekdanja učiteljica angleščine in nemščine ter dolgoletna županja Dubrovnika in poslanka v hrvaškem saboru Šuica je kot svoje premoženje prijavila vilo v Dubrovniku, hiši v Cavtatu ter na polotoku Pelješcu, stanovanji v Dubrovniku in Zagrebu, počitniško hišo v BiH ter jahto in tri avtomobile.

Celotna vrednost premoženja je ocenjena na več kot pet milijonov evrov, je sredi septembra spomnil zagrebški novičarski portal index.hr, na katerega se sklicuje tudi EUobserver. V hrvaških medijih se znova sprašujejo, kako je družina Šuica v 15 letih nenadoma obogatela, potem ko sta Dubravka Šuica in mož prej živela v manjšem stanovanju v Dubrovniku in vozila avtomobil renault 9.

Njeno županovanje spremljale številne afere

Hrvaški mediji so že pred leti poročali o domnevno spornem kopičenju premoženja Šuice od sredine 90. let prejšnjega stoletja, ko se je bolj posvečala lokalni politiki v Dubrovniku kot članica HDZ, pa do leta 2009, ko je končala svoj drugi županski mandat. Hrvaška davčna uprava je že pred skoraj desetletjem potrdila, da ni bilo nič spornega glede sorazmernosti prihodkov in velikosti premoženja družine Šuica.

Šuičin županski mandat so spremljale številne afere, povezane s spremembo namena različnih zemljišč v gradbena, podeljevanjem mestnih poslovnih prostorov, pogodbami za posle in storitve, ki so jih praviloma podpisovali s podjetji, ki so bila naklonjena njej ali HDZ in podobno, je poročal index.hr. Dodaja, da kljub številnim aferam urad za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu (Uskok) ni našel podlage za postopek proti Šuici.

V delovni dobi sta zakonca "nekaj zaslužila"

Šuica je tedaj pojasnila, da je bil njen mož 44 let kapitan ladje in da sta oba skozi delovno dobo "nekaj zaslužila". Izpostavila je, da je bilo vse "čisto in transparentno".

Podatke je potrdila tudi med nedavnim zaslišanjem pred pristojnim odborom hrvaškega sabora, ki je prižgal zeleno luč za njeno kandidaturo v Evropsko komisijo. Šuica je poslanka v Evropskem parlamentu od vstopa Hrvaške v EU leta 2013.

Svoje premoženje bo morala pojasniti na zaslišanju v Evropskem parlamentu

EUobserver omenja, da bodo na zaslišanju v Evropskem parlamentu 3. oktobra poleg premoženjskih pod vprašajem tudi demokratične vrednote hrvaške kandidatke. Sklicuje se na hrvaško nevladno organizacijo Državljani organizirano spremljajo volitve (Gong), ki poudarja, da je Šuica kot evropska poslanka dvakrat glasovala proti resolucijam, ki so bile v prid enakopravnosti spolov.

Gong je opozoril še, da je Šuičeva spreminjala mnenje, ko je šlo za glasovanje o kršitvah temeljnih evropskih vrednot na Madžarskem in Poljskem. Najprej je glasovala proti, potem pa se je pridružila večini, ki je bila za sprožitev postopka proti državama.