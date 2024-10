Hezbolah z droni nad Netanjahujevo hišo na plaži #video

Obmorski dom izraelskega voditelja Benjamina Netanjahuja je bil poškodovan v napadu z brezpilotnim letalom, odgovornost zanj pa je prevzel Hezbolah.

Netanjahuja in njegove žene v času sobotnega napada v obalnem mestu Cezareja ni bilo doma in po navedbah izraelskih uradnikov ni bil nihče poškodovan. Incident je sicer sprožil vprašanja o tem, kako se je brezpilotno letalo izognilo izraelski zračni obrambi.

Poškodovano je okno spalnice

Podružnica CNN-a Kan 11 je objavila zunanjo fotografijo hiše, iz katere je razvidno, da je poškodovano okno. Kan 11 je poročal, da je poškodovano okno spalnice.

Izraelska vojska je v soboto sporočila, "da so bili identificirani trije droni, ki so prečkali Libanon in se spustili na izraelsko ozemlje. Dva sta bila prestrežena, eden pa je zadel infrastrukturo na območju Cezareje.

Tiskovni predstavnik izraelskega premierja je potrdil napad tisti dan, vendar so izraelske oblasti šele v torek priznale, da je dron zadel Netanjahujevo hišo.

Hezbolah prevzel odgovornost in napovedal, da to še zdaleč ni konec

Hezbolah je v torek prevzel "polno odgovornost" za napad in izdal opozorilo: "Če vas še nismo dosegli, vedite, da so med nami in vami dnevi, noči in bojišče."

V objavi na omrežju X po sobotnem napadu je Netanjahu za napad okrivil "iranske agente". Dejal je, da so "naredili veliko napako". "Irancem in njihovim partnerjem sporočam: Kdor koli škoduje državljanom države Izrael, bo plačal visoko ceno," je dodal Netanjahu.

Iran je zanikal vpletenost v napad z dronom in trdil, da je operacijo izvedel Hezbolah.