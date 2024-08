Iz notranjosti helikopterja, ki se je razbil na dva dela, so potegnili dve trupli, še dve pa so našli pri repu. Vse žrtve, stare med 29 in 45 let, so bile pripadniki enote za zaščito in reševanje v izrednih razmerah (UEPS). Pilot je bil medtem v nesreči le lažje poškodovan, petega člana posadke pa še iščejo.

#Portugal in mourning. The 5 members of the GNR Protection and Relief Unit (UEPS) who were on board the firefighting helicopter that crashed late this Friday morning (30), on the Douro River, in the area of Peso da Régua, died! May they rest in Peace! It's heartbreaking! 💔😔🕯 pic.twitter.com/mvDBeO3vZg