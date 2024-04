Že leta 2019 so nekateri javni uslužbenci z dostopom do strogo varovanih podatkov poročali o podobnih incidentih tudi na ameriških tleh. Sledili so primeri nenavadnih simptomov pri drugih ameriških diplomatih, tajnih agentih CIE in agentih FBI ter vojaških častnikih in njihovih družinah.

Vzroka za te simptome do sedaj niso odkrili, se pa že leta špekulira, da bi lahko bila z njimi povezana Rusija. Ta tudi ob zadnjih razkritjih zavrača, da bi bila kakorkoli povezana s havanskim sindromom.

1/6 The GRU unit that poisoned the Skripal family is also behind the "Havana Syndrome". This is not an April fools joke. A new investigation by The Insider found that they have likely used energy weapons on American diplomats on several occasions. Update by @joni_askola pic.twitter.com/g4BKb4BMyO