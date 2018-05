Havaje prizadela serija potresov, razglasili izredne razmere

Po četrtkovem izbruhu vulkana Kilauea je Havaje v petek prizadela še serija potresov, od katerih je imel najmočnejši magnitudo 6,9, so sporočili ameriški seizmologi. Prebivalci Velikega otoka so prestrašeni zbežali na ulice, več delov otoka je brez elektrike. Za zdaj ne poročajo o mrtvih ali poškodovanih. Oblasti so zagotovile, da za zdaj ni bojazni pred morebitnim cunamijem.