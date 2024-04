Hamas naj bi na predlog o prekinitvi ognja odgovoril v ponedeljek

Delegacija palestinskega islamističnega gibanja Hamas bo v ponedeljek prišla v Egipt, da bi odgovorila na najnovejši predlog Izraela za prekinitev ognja na območju Gaze in izpustitev talcev, je danes za francosko tiskovno agencijo AFP povedal neimenovani visoki predstavnik Hamasa.

Delegacijo bo vodil član političnega krila Hamasa za Gazo Halil al-Haja, ki je močno vpleten v pogajanja. V egiptovski prestolnici se bo sestal z vodstvom egiptovske obveščevalne službe na pogovorih o odgovoru Hamasa na zadnji predlog Izraela in da bi jim ga izročil, je dodal.

Hamas je v soboto sporočil, da preučuje najnovejši predlog Izraela za prekinitev ognja na območju Gaze, s katerim je Tel Aviv odgovoril na predlog, ki ga je Hamas 13. aprila predstavil egiptovskim in katarskim posrednikom.

Drugi vir, ki je blizu pogajanjem, pa je povedal, da je Hamas pripravljen pozitivno razpravljati o novem predlogu in da želi doseči sporazum, ki bi zagotavljal trajno prekinitev ognja, prostovoljno vrnitev razseljenih oseb, sprejemljiv dogovor o izmenjavi palestinskih zapornikov za izraelske talce ter konec izraelskega obleganja območja Gaze.

Izpustitev okoli 80 izraelskih talcev v zameno za 240 palestinskih zapornikov v Izraelu

Pogajanja, katerih cilj je izpustitev talcev, ki jih od vdora na izraelsko ozemlje 7. oktobra lani na območju Gaze zadržuje Hamas, in zagotovitev prekinitve ognja v opustošeni palestinski enklavi, so že več mesecev na mrtvi točki. Na njih skušajo Egipt, Katar in ZDA od lanskega decembra strani prepričati v prekinitev ognja, ki bi omogočila izpustitev okoli 80 izraelskih talcev v zameno za 240 palestinskih zapornikov v Izraelu.

Hamas vztraja pri trajni prekinitvi ognja in umiku izraelskih sil z območja Gaze. Izrael pa je pripravljen samo na začasno prekinitev ognja, da bi dosegel osvoboditev približno 80 talcev, ki so še vedno v ujetništvu, in omogočil dostavo več humanitarne pomoči Gazi.

Možnosti za končanje operacij medtem Izrael ne vidi, dokler ne bo dosegel cilja uničenja Hamasa. Je pa izraelski zunanji minister Izrael Kac v soboto omenil možnost preložitve načrtovane ofenzive na Rafo, kamor se je zateklo več kot milijon razseljenih Palestincev, če bodo s Hamasom dosegli dogovor o izpustitvi talcev.

Član izraelskega vojnega kabineta Beni Ganc je danes na družbenem omrežju X vrnitev izraelskih talcev izpostavil kot pomembnejšo od vojaške operacije v Rafi. V odgovoru vodji radikalne desnice Bezalelu Smotriču je poudaril, da vlada ne bi imela več pravice do obstoja, če bi njeni člani preprečili dogovor o talcih, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.