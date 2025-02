Palestinsko gibanje Hamas bo trupla štirih izraelskih talcev v zameno za nekaj več kot 600 palestinskih zapornikov predal Izraelu še nocoj, so sporočili iz gibanja. Gre za zadnjo izmenjavo v okviru prve faze dogovora o prekinitvi ognja v Gazi, ki se sicer izteče konec tedna, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Pregled pomembnejših dogodkov dneva:



17.50 Hamas bo trupla talcev še nocoj predal Izraelu

16.40 Od začetka izraelske operacije na Zahodnem bregu ubitih več kot 50 ljudi

13.36 Izrael namerava odpreti drugi častni konzulat v Sloveniji

10.59 Hamas naj bi z Izraelom sklenil dogovor o izpustu palestinskih zapornikov

7.29 V Libanonu umrli dve osebi, še dve ranjeni

Hamas je v torek sporočil, da se je z Izraelom dogovoril o izpustitvi okoli 600 palestinskih zapornikov v zameno za trupla štirih izraelskih talcev. Skupino zapornikov bi moral sicer Izrael izpustiti že prejšnji teden v okviru sedme izmenjave ujetnikov, a je njihovo izpustitev odložil.

Predaja trupel se bo danes zgodila brez javnega dogodka. "Predaja bo potekala brez navzočnosti javnosti, da okupacija ne bi našla izgovora za zamudo ali oviranje," je sporočil neimenovan predstavnik Hamasa.

Od 19. januarja, ko je začel veljati dogovor o prekinitvi ognja v Gazi, je gibanje Hamas skupno izpustilo 25 izraelskih talcev, pri čemer so zamaskirani palestinski borci večkrat uprizorili predstavo in z ujetniki paradirali pred zbrano množico prebivalcev Gaze, preden so jih predali.

Podobno je bilo tudi ob sobotni sedmi predaji, ko je Hamas izpustil šest talcev, Izrael pa v nasprotju z dogovorom v zameno za šesterico še ni izpustil okoli 600 Palestincev iz izraelskih zaporov. Kot je v nedeljo dejal Netanjahu, bo izpustitev zapornikov odložena, dokler Hamas ne bo nehal izvajati "ponižujoče ceremonije" ob izpuščanju talcev.

Prva faza dogovora o prekinitvi ognja naj bi se iztekla v začetku marca, podrobnosti o načrtovani naslednji fazi še niso dogovorjene. Hamas je sicer nedavno sporočil, da so v drugi fazi dogovora pripravljeni hkrati predati vse preostale še živeče talce. V zameno zahtevajo trajno premirje in popoln umik izraelskih sil iz palestinske enklave.

Zasedeni Zahodni breg postaja bojišče, je danes opozoril vodja agencije Združenih narodov za palestinske begunce (UNRWA) Philippe Lazzarini. Po njegovih besedah je bilo namreč od začetka operacije izraelske vojske pred več kot enim mesecem na tem palestinskem ozemlju ubitih že preko 50 ljudi.

"Zahodni breg postaja bojišče," je na omrežju X zapisal Lazzarini in dodal, da v nasilju najbolj trpijo običajni ljudje. Po njegovih podatkih je bilo od začetka izraelske operacije pred petimi tedni na območju ubitih več kot 50 ljudi, med njimi tudi otroci, približno 40.000 pa jih je bilo primoranih zapustiti svoje domove.

Izpostavil je slabe razmere - izpade oskrbe z vodo in elektriko, nedostopnost zdravstvenih storitev, porušena begunska taborišča in prikrajšanost otrok za izobraževanje. "Vse več ljudi se zanaša na humanitarno pomoč, medtem ko so agencije za pomoč preobremenjene," je poudaril.

Izraelska vojska je pred več kot mesecem dni in kmalu po uveljavitvi dogovora o prekinitvi ognja v Gazi začela obsežno operacijo proti palestinskim borcem na Zahodnem bregu, ki ga Izrael nezakonito okupira od leta 1967.

Po eksplozijah na treh praznih avtobusih v izraelskem kraju Bat Jam sredi meseca, ki sicer niso zahtevale žrtev, je izraelski premier Benjamin Natanjahu vojski odredil "intenzivno operacijo proti centrom terorizma" na območju Zahodnega brega.

Od izbruha vojne v Gazi oktobra 2023 so izraelski vojaki in naseljenci na zasedenem Zahodnem bregu ubili najmanj 900 Palestincev. V istem času je bilo na izraelski strani ubitih 32 ljudi.

Izraelska vlada je predlagala odprtje drugega častnega konzulata v Sloveniji. S tem je vlada seznanjena, a o predlogu še ni odločala, je na današnji seji zunanjepolitičnega odbora DZ dejala zunanja ministrica Tanja Fajon.

"Izraelska vlada predlaga kandidata in odprtje konzulata. Postopek v Sloveniji je povsem običajen, in sicer, da se pregledajo vsi aspekti. Vlada, ki mora o tem odločati, še ni odločala," je povedala Fajon. Dodala je, da Slovenija z Izraelom ni pretrgala diplomatskih stikov in spomnila, da Slovenija tudi ni poenotena v obsodbi izraelske agresije v Gazi.

Gibanje Hamas je v torek sporočilo, da se je z Izraelom dogovorilo o izpustitvi okoli 600 palestinskih zapornikov v zameno za trupla štirih izraelskih talcev. Izmenjavo naj bi izvedli v četrtek. Skupino zapornikov bi moral sicer Izrael izpustiti že prejšnji teden v okviru sedme izmenjave ujetnikov, a je njihovo izpustitev odložil.

Od 19. januarja, ko je začel veljati dogovor o prekinitvi ognja v Gazi, je gibanje Hamas skupno izpustilo 25 izraelskih talcev, pri čemer so zamaskirani palestinski borci večkrat uprizorili predstavo in z ujetniki paradirali pred zbrano množico prebivalcev Gaze, preden so jih predali.

Podobno je bilo tudi ob sobotni sedmi predaji, ko je Hamas izpustil šest talcev, Izrael pa v nasprotju z dogovorom v zameno za šesterico še ni izpustil okoli 600 Palestincev iz izraelskih zaporov. Kot je v nedeljo dejal izraelski premier Benjamin Netanjahu, bo izpustitev zapornikov odložena, dokler Hamas ne bo nehal izvajati "ponižujoče ceremonije" ob izpuščanju talcev.

Kasneje je palestinsko islamistično gibanje sporočilo, da četrtkove predaje trupel ne bodo pospremili z javnim dogodkom. "Predaja bo potekala brez navzočnosti javnosti, da okupacija ne bi našla izgovora za zamudo ali oviranje," je sporočil neimenovan predstavnik Hamasa.

Hamas je nato v torek sporočil, da sta se z Izraelom dogovorila o izpustitvi okoli 600 zapornikov v zameno za trupla štirih izraelskih talcev. Gibanje pri tem ni navedlo, kdaj naj bi se izmenjava odvila. Izraelski mediji so poročali, da naj bi stekla še danes, a je Hamas nato danes sporočil, da se bo zgodila v četrtek. "Posredniki so Hamas obvestili, da bo do izmenjave prišlo v četrtek," je za francosko tiskovno agencijo AFP potrdil predstavnik gibanja.

Posebni odposlanec ZDA za Bližnji vzhod Steve Witkoff je medtem v torek povedal, da se izraelska delegacija odpravlja na pogovore o drugi fazi dogovora o prekinitvi ognja, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Dosegli smo velik napredek. Izrael prav zdaj, ko govorimo, pošilja ekipo. Ta bo bodisi v Dohi bodisi v Kairu, kjer se bodo ponovno začela pogajanja z Egipčani in Katarci," je dodal.

Prva faza dogovora o prekinitvi ognja naj bi se iztekla v začetku marca. Podrobnosti o načrtovani naslednji fazi še niso dogovorjene. Hamas je sicer nedavno sporočil, da so v drugi fazi dogovora pripravljeni hkrati predati vse preostale še živeče talce. V zameno zahtevajo trajno premirje in popoln umik izraelskih sil iz palestinske enklave.

Izraelska vojska je v torek po lastnih navedbah napadla vojaške cilje na jugu Sirije. Kot je sporočil Sirski observatorij za človekove pravice, sta bili v napadih ubiti dve osebi. Vojska je napadla tudi Libanon, kjer sta bili v napadu z dronom po navedbah lokalnih medijev ubiti dve osebi, še dve pa ranjeni.

"V zadnjih nekaj urah je IDF (izraelska vojska, op. p.) napadla vojaške cilje na jugu Sirije, vključno s poveljniškimi centri in številnimi lokacijami z orožjem," je sporočila izraelska vojska. Dodala je, da prisotnost vojaških sil in opreme na jugu Sirije "predstavlja grožnjo državljanom Izraela", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po navedbah Sirskega observatorija za človekove pravice so bili tarča napadov dva vojaška objekta južno od prestolnice Damask in vojaški cilji v provinci Dara. V enem od napadov južno od Damaska sta bili ubiti najmanj dve osebi, je še sporočil observatorij.

Novi napadi na Sirijo se dogajajo po tem, ko je izraelski premier Benjamin Netanjahuju prejšnji teden izjavil, da Izrael ne bo dovolil prisotnosti sirskih oboroženih sil v bližini meje z Izraelom.

Izraelska vojska je medtem v torek z dronom napadla tudi mesto Šara na vzhodu Libanona, pri čemer sta bili ubiti dve osebi, še dve pa ranjeni, so poročali lokalni mediji.

Izrael in libanonsko šiitsko gibanje Hezbolah sta konec novembra lani dosegla dogovor o prekinitvi ognja. Do izteka podaljšanega roka 18. februarja so se izraelske sile umaknile iz vasi na jugu Libanona, ohranile pa so enote na petih položajih. Strani druga drugo obtožujeta kršitve premirja.