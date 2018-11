Gülen med obtoženimi za umor ruskega veleposlanika

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Osumljenci so obtoženi "kršenja ustavnega reda", "članstva v teroristični organizaciji", "naklepnega umora z namenom ustrahovanja" in "prizadevanja za ustvarjanje strahu in panike".

Tožilstvo za osumljence zahteva različne kazni, med njimi tudi poostren dosmrtni zapor, ki je v Turčiji nadomestil smrtno kazen in obtoženim nalaga strožje pogoje kot običajna dosmrtna ječa.

Turško sodišče je v povezavi z umorom veleposlanika sicer že aprila izdalo zaporne naloge za osem oseb, tudi za Gülena.

Med obtoženimi, za katere je bil tudi že izdan zaporni nalog, je tudi Serif Ali Tekalan, ki je v Istanbulu vodil univerzo, povezano s turškim klerikom, in je zdaj na čelu Univerze Severne Amerike s sedežem v Teksasu.

Ruskega veleposlanika je 19. decembra 2016 med odprtjem fotografske razstave v Ankari ubil turški policist Mevlüt Mert Altintas, ki v času napada ni bil v službi. Pri tem je vzklikal, da je to storil zaradi padca sirskega mesta Alep, pri čemer je pomembno vlogo odigrala Rusija. Napadalca so nato turški policisti ustrelili in ubili.