Popotresni sunki: zatreslo se je še 185-krat, poškodovanih 236 ljudi

V Istanbulu so se tudi danes tresla tla. Po sredinem potresu z magnitudo 6,2 je turški urad za obvladovanje naravnih nesreč (Afad) zabeležil skupno že več kot 185 popotresnih sunkov. Mnogi med njimi so imeli magnitudo med štiri in pet, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Turški minister za zdravje Kemal Memisoglu je na omrežju X zapisal, da je bilo poškodovanih 236 ljudi, med njimi 173 v Istanbulu. V bolnišnico so prepeljali 15 ljudi. Mnogi so se sicer poškodovali, ko so v času potresov iz strahu skočili z višine.

Širše območje Istanbula je v sredo streslo več potresov. Najmočnejši potres z magnitudo 6,2 je stresel območje malo pred 12. uro po srednjeevropskem času. Njegovo žarišče je bilo ob obali blizu kraja Silivri zahodno od Istanbula na globini nekaj manj kot sedem kilometrov.

Potres je zaznala tudi opazovalnica šolske mreže v Kočevju

Tresenje tal so čutili tako v središču največjega turškega mesta, kjer so se ljudje iz hiš in stanovanj zatekli na ulice, kot tudi v okoliških provincah, Ankari ter ponekod v Grčiji in Bolgariji. Agencija RS za okolje (Arso) je v sredo na omrežju X sporočila, da je najmočnejšega od potresov zaznala tudi opazovalnica šolske mreže v Kočevju.

Istanbul z okoli 16 milijoni prebivalcev leži na potresno precej dejavnem območju. Po podatkih oblasti je v mestu približno 1,5 milijona potresno ogroženih stavb. V luči tega je Afad prebivalce pozval, naj se izogibajo potencialno nevarnim objektom, in opozoril, da lahko popotresni sunki trajajo še nekaj časa.