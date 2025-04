Turčijo stresel močan potres: ljudje zbežali na ulice

Potres so čutili v številnih sosednjih provincah, kar je povzročilo zaskrbljenost prebivalcev. Ljudje so v paniki zbežali na ulice. Turški notranji minister Ali Yerlikaya je na družbenih omrežjih sporočil, da so vse pristojne službe takoj sprožile preiskave na terenu, da bi ocenile morebitno škodo. "Vsem našim državljanom, ki jih je prizadel potres, želim čimprejšnje okrevanje," je zapisal Yerlikaya.

The Sea of Marmara during the 6.2 magnitude earthquake in Istanbul, Turkey moments ago 🇹🇷 https://t.co/VlAZZOBARc pic.twitter.com/EoAj8UB5Ea — Open Source Intel (@Osint613) April 23, 2025

Uradnih podatkov o morebitnih žrtvah ali gmotni škodi za zdaj še ni.