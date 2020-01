Greta Thunberg svetovnim politikom očita prazne obljube #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V švicarskem Davosu se danes začenja Svetovni gospodarski forum (WEF), v ospredju katerega so tokrat med drugim podnebne spremembe. Še pred uradnim začetkom so mladi podnebni aktivisti na čelu z Greto Thunberg naslovili zahtevo po svoji večji vključenosti. Thunbergova je opozorila, da v boju proti podnebnim spremembam ni bilo storjenega ničesar.

"Borimo se za okolje in podnebje. Če pogledamo iz širše perspektive, v osnovi ni bilo storjenega ničesar. Potrebujemo mnogo več od tega. To je šele velik začetek," je prvi dan foruma dejala švedska podnebna aktivistka Greta Thunberg. Ob tem se je zavzela tudi za večjo vključenost znanstvenikov in kritizirala, da v središču razprave niso znanstveniki in mlajše generacije, poroča STA.

Opozorila je na prazne besede in obljube

Vodilnim svetovnim direktorjem in politikom je danes tudi očitala, da niso storili ničesar za zaščito podnebja. "Prazne besede in obljube, ki naj bi služile zgolj temu, da nastane vtis, da je bilo kaj storjenega za podnebje," je še dejala Thunbergova.

Foto: Reuters

"Naša hiša še vedno gori. Vaša nedejavnost vsako uro razpihuje plamene. Še vedno vam sporočamo, da vas mora zajeti panika in morate ravnati tako, kot da nadvse ljubite svoje otroke," je znova pozvala. Podobno sporočilo je izrekla v Davosu že pred letom dni, ko je v enem od svojih prvih mednarodno odmevnih govorov voditeljem dejala, da želi, da ravnajo, kot da gori hiša, da bi tako opozorila na nujnost ukrepanja proti podnebnim spremembam.

Mladi po njenih besedah tudi ne želijo čakati na postopen prehod na ogljično nevtralnost in postopno odpoved fosilnim gorivom. "Ne želimo, da se to zgodi leta 2050, 2030 ali 2021. Želimo, da se to zgodi zdaj," je še dejala 17-letnica, piše STA.

"To, kar počnemo doma, šteje"

Sicer so mladi v Davosu na današnji razpravi o podnebju zahtevali še večjo vključenost svoje generacije v boju proti podnebnim spremembam. Politiki imajo izkušnje, mladina ideje. Treba jih je bolje vključiti, je dejala Natasha Mwansa iz Namibije. Dodala je, da ne gre za besede, ampak ukrepanje in podporo. "To, kar počnemo doma, šteje. Ne bomo večno v Davosu," je še pozvala. Poudarila je tudi, da politiki sprejemajo ustrezne zakone. "A moč ni pri njih, je v vsakem posamezniku posebej," je še dejala.

Foto: Reuters

Salvador Gomez-Colon iz Portorika je menil, da podnebne krize ne bi smeli politizirati. "Ne gre za politično vprašanje," je menil. Kanadčanka Autmun Peltier pa je kritizirala, da se ljudje osredotočajo samo na denar. "Posvetiti se moramo temu, kar se dogaja," je zahtevala.

V Davosu se danes začenja 50. jubilejno letno srečanje WEF, ki se ga udeležuje tudi slovenski premier Marjan Šarec. Na eni najvplivnejših konferenc na svetu se zbirajo številni svetovni gospodarski in politični voditelji. Med njimi sta ameriški predsednik Donald Trump, ta je že prispel v Davos, in nemška kanclerka Angela Merkel. Uradno se bo forum, ki ima naslov Deležniki za celosten in trajnosten svet, začel ob 11.30 z govorom predsednika ZDA, navaja STA.