Greta Thunberg bo lahko zdaj počela stvari, ki jih prej ni smela

Švedska podnebna aktivistka Greta Thunberg, gotovo ena najbolj znanih najstnic na svetu, je danes dopolnila 18 let.

Dopolnjeno 18. leto Thunbergovi po švedskih predpisih daje pravico do poroke, do vožnje avtomobila, pa tudi volilno pravico na naslednjih splošnih volitvah, ki so predvidene za leto 2022.

Zaslovi leta 2018

Mednarodno pozornost je pritegnila avgusta 2018, ko je sama pred švedskim parlamentom začela protestirati zaradi pomanjkljivih ukrepov v boju proti podnebnim spremembam in tako sprožila globalno gibanje Petki za prihodnost. Zaradi pandemije novega koronavirusa so bili protesti lani okrnjeni, a so se aktivnosti nadaljevale na spletu, piše STA.

Od leta 2018 je bila Thunbergova dvakrat zapored nominirana za Nobelovo nagrado za mir, prejela je še več drugih priznanj in nagrad. Na različnih konferencah in vrhovih je nagovorila svetovne voditelje.

Osebnost leta 2019

Srečala se je s papežem Frančiškom in se podala v besedni spopad z odhajajočim ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. Revija Time jo je leta 2019 razglasila za osebnost leta.