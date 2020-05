Grčijo stresel močan potres

Atenski inštitut za geodinamiko je sporočil, da je bilo žarišče potresa 55 kilometrov južno do mesta Ierapetra na Kreti. Območje se je streslo nekaj pred 15. uro po srednjeevropskem času, poroča STA.

"Doslej nimamo poročil o žrtvah ali večji škodi," so za AFP povedali na lokalni policiji.

Potresi so sicer v Grčiji pogosti. Zadnji, ki je zahteval smrtne žrtve, je leta 2017 stresel otok Kos v Egejskem morju. V potresu z magnitudo 6,7 sta umrla dva človeka.

Portoriko je danes zjutraj stresel potres z magnitudo 5,5 po Richterjevi lestvici, najbolj so ga čutili v mestu Ponce, kjer je po poročanju ameriških medijev poškodovanih nekaj stavb, o žrtvah pa za zdaj ni poročil. Tudi opozorila o morebitne cunamiju tam niso izdali.

We will keep doing rounds all across the city to asses the structural damage in order to save lives in danger. We are going to keep everyone posted with updates on the current situation.



Please, avoid going to the city center until we make sure everyone is safe.#PuertoRico https://t.co/ETVjzPY0ze pic.twitter.com/fygw5Dqfrg