Grčija v strahu pred drugim valom epidemije z novimi ukrepi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Številni bari in restavracije v Grčiji, vključno s tistimi na nekaterih turistično najbolj obleganih destinacijah, po novem ne bodo smeli delovati med polnočjo in sedmo uro zjutraj. Najnovejši ukrep grških oblasti spada v okvir prizadevanj za zajezitev širjenja novega koronavirusa, ki vključujejo tudi nove omejitve ob vstopu v državo. V nedeljo so zabeležili 203 nove primere okužb, kar je največ od začetka epidemije v državi.