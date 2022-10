Giorgia Meloni dobila mandat za sestavo italijanske vlade

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Melonio je vlado oblikovala skupaj s stranko Naprej Italija nekdanjega premierja Silvia Berlusconija in stranko Liga, ki jo vodi nekdanji notranji minister Matteo Salvini. Stranke so že pred volitvami oblikovale koalicijo.

Melonijeva predstavila svojo ministrsko ekipo

Takoj po prejemu mandata za sestavo vlade je Meloni predstavila svojo ministrsko ekipo. Za zunanjega ministra je imenovala nekdanjega predsednika Evropskega parlamenta Antonia Tajanija iz stranke Naprej Italija, ki bo tudi podpredsednik vlade. Tajani je leta 2019 v Sloveniji povzročil razburjenje zaradi izjav na slovesnosti spomina na žrtve fojb, sicer pa velja za proevropsko usmerjenega politika.

Za gospodarskega ministra je bil imenovan minister za gospodarski razvoj v dosedanji vladi Maria Draghija Giancarlo Giorgetti, ki prihaja iz Lige. Velja za enega najbolj zmernih in proevropskih predstavnikov Lige, ki je bil Draghiju zvest do konca, cenili so ga tudi v italijanski industriji, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Vodja Lige Salvini bo podpredsednik vlade in minister za infrastrukturo. Sam si je sicer želel vrnitve na notranje ministrstvo, ki pa ga bo vodil dosedanji šef rimske policije Matteo Piantedosi. Roberto Calderoli, še eden od vodilnih predstavnikov Lige, bo minister za regije.

Na čelo pravosodnega ministrstva je mandatarka imenovala upokojenega sodnika Carla Nordia iz Bratov Italije. Pravosodno ministrstvo je sicer za svojo stranko hotel Berlusconi, a je bila Meloni neomajna.

Desna roke Melonijeve Francesco Lollobrigida bo kmetijski minister, še en njen tesen sodelavec Guido Crosetto pa bo obrambni minister.

Mattarella je danes dopoldne na Kvirinalu sprejel voditelje treh desnih strank, ki so slavile na predčasnih parlamentarnih volitvah v Italiji. Giorgia Meloni je po pogovorih, ki so trajali le dobrih deset minut, povedala, da so predsednika prosili, naj jo imenuje za premierko.

Nova vlada bo najverjetneje prisegla v soboto

Popoldne jo je predsednik sprejel še enkrat in ji podelil mandat za sestavo vlade, poročajo tuje tiskovne agencije.

Mattarella je sicer formalna posvetovanja o novi vladi začel že v četrtek, najprej s predsednikoma senata in poslanske zbornice, nato pa s predstavniki vseh poslanskih skupin v parlamentu.

Nova vlada naj bi prisegla v soboto. Nato bo sledilo še glasovanje o zaupnici v parlamentu, kjer pa imajo stranke nove vladne koalicije absolutno večino.