Francozi prijeli enega najvplivnejših Rusov

Aleksej Kuzmičev leta 2015 v New Yorku.

Aleksej Kuzmičev leta 2015 v New Yorku. Foto: Wikimedia Commons / LetterOne Group / Flickr

Francoska policija je pridržala Alekseja Kuzmičeva, ruskega tajkuna, tesnega zaveznika ruskega predsednika Vladimirja Putina in s premoženjem v vrednosti nekaj več kot šest milijard evrov tudi 391. najbogatejšega Zemljana.

61-letni Kuzmičev je v Franciji osumljen utaje davkov, pranja denarja in izogibanja sankcijam Evropske unije, je poročal Reuters. Ruskega tajkuna še niso uradno obtožili za nobeno kaznivo dejanje, a zaradi zasliševanja ostaja v policijskem pridržanju.

Francoska policija je že v ponedeljek preiskala luksuzna domovanja Kuzmičeva v Parizu in letoviškem mestu Saint-Tropez.

Katere sankcije EU naj bi kršil Kuzmičev, še ni znano. Ruskega tajkuna so sankcionirali že marca 2022, tako rekoč takoj po ruski invaziji Ukrajine (vir). Sveženj sankcij je takrat med drugim zajemal zmanjšanje obsega poslovanja in trgovine med Rusijo in EU.

Dokument Evropske komisije s seznamom sankcioniranih ruskih posameznikov Kuzmičeva opisuje tako:

"Aleksej Kuzmičev je glavni delničar konglomerata Alfa Group, v katerega spada Alfa Bank, eden največjih davkoplačevalcev v Rusiji. Velja za eno najvplivnejših oseb v Rusiji. Ima dobro uveljavljene vezi z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Marija, najstarejša hčerka Vladimirja Putina, je vodila dobrodelni projekt Alfa-Endo, ki ga je financirala Alfa Bank. Vladimir Putin je nagradil zvestobo Alfa Group ruski oblasti s politično pomočjo Alfa Group pri načrtih za tuje naložbe.



Kuzmičev je zato aktivno podpiral, bodisi materialno bodisi finančno, priključitev Krima ali destabilizacijo Ukrajine ter imel zaradi tega koristi od odločevalcev v Rusiji, ki so sprejemali takšne politične odločitve. Kuzmičev je tudi vpliven ruski poslovnež, vpleten v gospodarske sektorje, ki predstavljajo pomemben vir prihodkov za vlado Ruske federacije, odgovorno za priključitev Krima in destabilizacijo Ukrajine."

Kuzmičevu so že lani na podlagi sankcij zoper ruske posameznike blizu Vladimirju Putinu zasegli 27-metrsko jahto La Petite Ourse (Mali medved).