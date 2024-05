Francoske oblasti bodo danes razglasile izredno stanje na Novi Kaledoniji, potem ko so to francosko čezmorsko ozemlje zajeli nasilni protesti zaradi načrtovanih sprememb ustave o volilni pravici. V protestih so po zadnjih podatkih umrli štirje ljudje, med njimi tudi policist, še več sto ljudi je ranjenih.

Francija izdaja odlok za razglasitev izrednega stanja na Novi Kaledoniji, so sporočili iz urada francoskega predsednika Emmanuela Macrona, ki je zaradi nemirov na tem čezmorskem ozemlju za danes sklical krizno zasedanje sveta za nacionalno varnost.

"Vsa nasilna dejanja so nedopustna in nanje se bomo odločno odzvali, da bi ponovno vzpostavili red," so v Macronovem uradu še zapisali v izjavi o uvedbi izrednih razmer. Odlok mora sicer uradno potrditi še svet za nacionalno varnost, ki se bo kmalu sestal v Parizu.

V nemirih umrli štirje ljudje, med njimi en policist

Minulo noč so na Novi Kaledoniji že drugič zaznamovali protesti zagovornikov neodvisnosti tega otočja v Pacifiku, ki nasprotujejo načrtovanim spremembam ustave, po katerih bi volilno pravico na tem čezmorskem ozemlju dobilo na tisoče francoskih volivcev.

V nemirih na Novi Kaledoniji so po zadnjih podatkih umrli štirje ljudje, med njimi trije mladi pripadniki tamkajšnjega avtohtonega ljudstva Kanak in en policist. Slednji je danes podlegel poškodbam, potem ko je bil ustreljen v glavo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ob tem je bilo poškodovanih več sto ljudi, vključno z okoli sto policisti. Uničenih in požganih je bilo na desetine vozil, domov in drugih objektov, vključno s šolami. Varnostne sile so aretirale okrog 140 protestnikov.

Protestniki so uničili in požgali na desetine vozil in domov ter drugih objektov. Foto: Reuters Spodnji dom francoskega parlamenta je pred tem s 351 glasovi za in 153 proti sprejel volilno reformo, ki naj bi jo dokončno potrdili do konca junija. Gibanje za neodvisnost Nove Kaledonije meni, da bo razširitev volilne pravice koristila zlasti Franciji naklonjenim politikom in še bolj omejila avtohtono ljudstvo Kanak.

Nova Kaledonija je za Pariz pomembna kot strateško vojaško oporišče in zaradi tamkajšnjih nahajališč niklja. Prebivalci so na treh referendumih v letih 2018, 2020 in 2021 glasovali za to, da otočje ostane del Francije. Trenutno nasilje je sicer najhujše v več kot 40 letih.