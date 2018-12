Francija ustavila preiskavo v zvezi z genocidom v Ruandi

Nekdanji predsednik Habyarimana je bil ubit, ko so aprila 1994 sestrelili njegovo letalo. To je spodbudilo krvavo morijo, v kateri je bilo v samo sto dneh ubitih več kot 800 tisoč ljudi, večinoma Tutsijev in zmernih Hutujev.

Nekdanji predsednik Habyarimana je bil ubit, ko so aprila 1994 sestrelili njegovo letalo. Foto: Reuters Nekdanji predsednik Habyarimana je bil ubit, ko so sestrelili njegovo letalo aprila 1994. To je spodbudilo krvavo morijo, v kateri je bilo v samo sto dneh ubitih več kot 800 tisoč ljudi, večinoma Tutsijev in zmernih Hutujev.

V okviru francoske preiskave je bilo obtoženih sedem ljudi, ki so blizu sedanjemu predsedniku Ruande Kagameju, med njimi tudi nekdanji obrambni minister James Kabarebe.

Vendar pa jim ne bodo sodili, ker naj bi francoski sodniki 21. decembra opustili preiskavo zaradi pomanjkanja dokazov.

Philippe Meilhac, odvetnik vdove pokojnega predsednika Habyarimane, je povedal, da se bodo pritožili na odločitev.

Sestrelitev močno otežila odnose med Francijo in vlado ruandskega predsednika

Zasebno letalo, v katerem sta bila Habyarimana in burundijski predsednik Cyprien Ntaryamira, je bilo sestreljeno 6. aprila 1994 med pristajanjem v ruandski prestolnici Kigali. Vprašanje, kdo je sestrelil letalo, je bilo dolga leta sporno in je močno otežilo odnose med Francijo in sedanjo vlado ruandskega predsednika Kagameja.

Kagame je Franciji večkrat očital, da je s podporo hutujskemu režimu, med drugim z urjenjem vojakov in milic, ki so sodelovali pri pokolu večinoma Tutsijev, igrala aktivno vlogo pri pripravi in izvedbi genocida v Ruandi. Državi sta v preteklosti za kratek čas celo prekinili diplomatske stike in si očitali soodgovornost za genocid.

Vprašanje, kdo je sestrelil letalo, je bilo dolga leta sporno in je močno otežilo odnose med Francijo in sedanjo vlado ruandskega predsednika Kagameja. Foto: Reuters