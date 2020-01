Fotografije sonca, kakršnih še niste videli #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Znanstveniki Nacionalne znanstvene fundacije (NSF) so objavili fotografije sonca v najvišji ločljivosti do zdaj.

Fotografije in videoposnetke so znanstveniki ameriške NSF posneli s pomočjo sončnega teleskopa Daniel K. Inouye (DKIST), ki velja za najzmogljivejšega na svetu. In ravno zaradi tega lahko zdaj uživamo v novih spoznanjih, kako je dejansko videti največja zvezda v vesolju.

Celice v velikosti Teksasa

Videoposnetki prikazujejo vreli plin, ki prekriva celotno sončevo površino. Celicam podobne strukture, vsaka je velika približno toliko kot ameriška zvezna država Teksas, so v resnici močna gibanja, ki prenašajo toploto iz notranjosti sonca na njegovo površino. Vroč material se namreč dviga v svetlih središčih celic, ko se ta ohladi, pa potone pod površino temnih pasov, ki jih na videoposnetku lahko zaznamo kot temne lise. Ta postopek znanstveniki imenujejo tudi konvekcija.

Foto: NSO/AURA/NSF

V temnih lisah je mogoče zaznati tudi majhne svetle pike, sicer ustvarjalce magnetnega polja. Ravno te pike naj bi usmerjale energijo v zunanjo plast sončne atmosfere, imenovane tudi korona. Svetle lise so morda tudi razlog, zakaj je sončeva korona tako vroča - temperatura te naj bi bila več kot milijon stopinj Celzija.

V prihodnje bodo raziskali sončevo korono

Znanstveniki v prihodnje načrtujejo, da bodo razkrili še več podrobnosti o soncu, vključno z razlago, zakaj je korona približno 300-krat bolj vroča od sončeve površine. Predmet poučevanja fundacije NSF bodo tudi sončne "burje" ali izlivi, ki bruhajo visokoenergijske delce. Ti lahko neposredno vplivajo na motnje električnih naprav in električnega omrežja na naši Zemlji.

Razumevanje teh procesov naj bi bilo v pomoč tudi vremenskim napovedovalcem v vesolju. "Odkar je NSF začel delati s tem zemeljskim teleskopom, smo bili v nenehnem pričakovanju prvih fotografij," je v izjavi dejala France Córdova, direktorica znanstvene fundacije, ki je v sredo s svetom delila prve fotografije in videoposnetke sonca v najvišji ločljivosti do zdaj.

Solarni teleskop Daniel K. Inouye je štirimetrski sončni teleskop, nameščen na havajskem otoku Maui, in velja za največji sončni teleskop na svetu. V ospredju preučevanja s teleskopom so magnetna polja. Štirimetrsko ogledalo Inouye omogoča pogled na sončevo površino na način kot še nikoli prej.