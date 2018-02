Floridski dijaki zahtevajo spremembe orožarske zakonodaje

Foto: Reuters

Desničarski mediji na strani predsednika Trumpa medtem nadaljujejo napade na floridske dijake, ki so preživeli strelski pokol 19-letnega Nikolasa Cruza v Parklandu, in jih opredeljujejo kot plačance demokratov, igralce, lažnivce in vse mogoče zarotnike proti sveti pravici do orožja.

Proti tem trditvam ni imun niti sin predsednika ZDA Donald mlajši, ki je všečkal tvite s teorijo zarote, da je eden od preživelih pokola sin nekdanjega agenta FBI in je zaradi tega tako aktiven proti orožju.

"Po ameriških učilnicah se preliva kri"

"Nisem krizni igralec, ampak nekdo, ki je moral to preživeti in še vedno moram. Po ameriških učilnicah se preliva kri. Žalostno je, da dijaki kažejo več odraslosti od naših politikov, in to nam kaže kako ostudno pokvarjen je naš politični sistem. Vendar ga poskušamo popraviti," je med drugim za CNN povedal eden od dijakov, 17-letni David Hogg.

Desničarski radijski voditelj Alex Jones, ki vodi medij Infowars, se je proslavil po pokolu predšolskih otrok leta 2012 v Newtownu, ko je širil zgodbo, da gre za pokol v organizaciji ameriške vlade, torej demokrata Baracka Obame, da potem lahko vzamejo orožje poštenim bogaboječim Američanom.

Njegov medij zdaj namiguje, da mora biti nekaj za tem, da je Hogg sin nekdanjega agenta FBI, torej organizacije, ki ni preprečila pokola, ker se ukvarja s preiskavo ruske afere, da nagaja Trumpu.

Foto: Twitter

Republikanci: "Demokrati izkoriščajo otroke"

Po mnenju nekdanjega voditelja televizije Fox News Billa O'Reillyja, ki je izgubil službo zaradi spolnih nadlegovanj in napadov, je povsem jasno, da demokrati, liberalci, mediji in preostali, ki nasprotujejo orožju, izkoriščajo otroke v politične namene.

Nekdanji republikanski kongresnik iz Georgie Jack Kingston, ki ga televizija CNN plačuje za zagovarjanje predsednika Trumpa in konservativne ideologije, je podobno tvitnil, da levica izkorišča 17-letnike, za kar se je pozneje opravičil.

"Mislim, da je to odurno. Trditi, da zaradi tega, ker smo mladi, ne moremo razmišljati s svojo glavo in spreminjati stvari, ni prav in mora se opravičiti," je dejal dijak Brandon Abzug. Kingston je potem to tudi storil z dodatkom, da poskušajo aktivisti proti orožju izkoristiti tragedijo.

Državni kongresniki v Tallahasseeju, kjer imajo popolno oblast od leta 1999 republikanci, do otrok niso bili žaljivi, ampak bolj ali manj pomilovalni. Največ časa so porabili za to, da jim pojasnijo, zakaj ni mogoče ničesar zares spremeniti.

Foto: Twitter

Prej lahko kupijo pištolo kot pivo, za zdaj

Prepovedi polavtomatskega orožja, kot je bila puška, s katero je pobijal Cruz, ne bo. Dijaki pa so vseeno ploskali republikancu, ki jim je napovedal možnost zvišanja zakonite starostne meje za nakup podobnega orožja z 18 na 21 let, torej takrat, ko bo lahko bodoči mladi množični morilec prvič zakonito zaužil alkoholno pijačo.

"Zakaj je lahko fant, za katerega smo vsi vedeli, da je mahnjen, kupil vojaško puško in nas prišel pobijat? Zakaj civilisti sploh lahko kupujejo takšne puške?" Takšna in podobna vprašanja so pri republikanskem vodstvu kongresa Floride sprožile odgovor, da ni povsem jasno, da ne vedo, ampak bodo zadeve proučili ter ustanovili odbore, ki bodo to raziskali.

Zasedanje kongresa se konča marca, poslanci bodo šli na dopust in upali, da bo nevihta malce utihnila. Vmes pa so dijakom še navrgli možnost otežitve nakupa orožja duševno prizadetim osebam, kar pa ne bi pomenilo prepovedi.

Foto: Reuters

Floridski dijaki ne nameravajo popustiti

Floridski dijaki skupaj z drugimi po ZDA za zdaj ne kažejo pripravljenosti na popuščanje in obljubljajo, da bodo pripomogli k političnim spremembam na naslednjih kongresnih volitvah novembra letos, če se ne bo nič premaknilo. Pri tem se bodo spopadli z mogočnim orožarskim lobijem, ki je večino Američanov trdno prepričal, da potrebujejo orožje.

Trump je v Washingtonu v precej nezavidljivem položaju. Na oblast je prišel s podporo orožju, kjer ne sme popustiti ne glede na pokole, sicer bo izgubil velik del baze. Bela hiša je konec tedna sporočila, da predsednik podpira ostrejši nadzor nad kupci orožja oziroma izboljšanje sistema varnostnega preverjanja kupcev.

Napoved Trumpove želje po prepovedi naprav, ki polavtomatske puške spreminjajo v avtomatske, odmeva, vendar praktičnih posledic s tem ne bo. Pokol, podoben tistemu lani v Las Vegasu, bi bil malce težji, pokola, kot je bil v Parklandu. pa ne bi preprečil.

Množični protesti za omejitev orožja v ZDA

Pred poslopjem ameriškega kongresa v Washingtonu se je danes zbralo okrog tisoč ljudi, večinoma šolarjev, ki so potem opravili pohod proti Beli hiši, kjer je predsednik ZDA Donald Trump opravil pogovor s prizadetimi v nekaterih največjih šolskih pokolih, vključno s pokolom pretekli teden v Parklandu na Floridi.

Podobne demonstracije se odvijajo tudi drugje po ZDA.