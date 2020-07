Florida z neslavnim rekordom: zabeležili največ okužb v enem dnevu

V ZDA se je po podatkih univerze Johns Hopkins do nedelje zvečer z novim koronavirusom okužilo 3,3 milijona ljudi, za covid-19 pa jih je umrlo več kot 135 tisoč. V zadnjih štirih dneh so v ZDA vsak dan potrdili po približno 60 tisoč novih okužb, nov rekord pa je postavila Florida.

V tej ameriški zvezni državi so v nedeljo potrdili 15.299 novih okužb, kar je več kot na višku pandemije v New Yorku 10. aprila, ko so potrdili 12.847 okužb. New York ima skupaj še vedno največ potrjenih okužb – več 400 tisoč, vendar pa te zdaj naraščajo počasi, prav tako število smrti zaradi covid-19. V nedeljo je guverner Andrew Cuomo poročal o petih smrtnih primerih, na Floridi pa so jih našteli 45, piše STA.

V enem tednu je na Floridi zaradi covid-19 umrlo 514 ljudi

Če bi bila Florida samostojna država, bi bila po številu okužb v nedeljo uvrščena na četrto mesto za ZDA, Brazilijo in Indijo. Takih dnevnih rekordov ni bilo niti na višku pandemije v evropskih državah, zato so spet oživele razprave o tem, ali je res pametno, da bo glavni del nacionalne predvolilne konvencije konec avgusta v Jacksonvillu na Floridi, kjer bodo republikanci ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu potrdili nominacijo za drugi predsedniški mandat.

Foto: Reuters

Resnosti položaja se je začel zavedati tudi predsednik Trump, ki si je v soboto prvič do zdaj od izbruha pandemije v ZDA nataknil masko, ko je obiskal vojaško bolnišnico Walter Reed. Predsednica predstavniškega doma kongresa Nancy Pelosi je v nedeljo izjavila, da je Trump, kot kaže, prestopil pomemben most in upa, da se bo odgovorno vedel še naprej.

Pandemija je z vso silo zajela južne države ZDA, kjer volivci večinoma volijo republikance, Florida pa je zadnjih nekaj desetletij med ključnimi državami za osvojitev predsedniškega položaja. Tam ima okrog 50 bolnišnic nabito polne oddelke za intenzivno nego, poroča STA.

Smrtni primeri ne naraščajo tako hitro kot aprila

Smrtni primeri po ZDA sicer za zdaj še ne naraščajo tako hitro kot aprila, ko je bil zaradi pandemije najbolj prizadet demokratski severovzhod ZDA. Še vedno je razvneta razprava o odpiranju šol in ministrica za izobraževanje ZDA Betsy DeVos je v nedeljo vztrajala, da jih je treba odpreti povsod, sicer jim bodo odvzeta zvezna sredstva. Vztrajala je, da ni nobenih znanstvenih podatkov o tem, da bi bili otroci v šolah kakorkoli ogroženi.

Foto: Reuters

Navodila Centra za nadzor nad boleznimi (CDC) o odpiranju šol je označila za le navodila in dejala, da naj se vsaka šola odloči, na kakšen način se bo odprla, vendar se mora odpreti. CDC med drugim priporoča, naj tako otroci kot učitelji nosijo maske, malica naj bo v učilnicah, poskrbi naj se za varnostno razdaljo.

Cuomo se še ni odločil, ali bo avgusta odprl newyorške šole, v mestu New York pa je v soboto potekala posebna maša za žrtve covid-19, ki jo je vodil kardinal Timothy Dolan. Kardinal je blagoslovil pepel 245 žrtev covid-19 iz Mehike, ki so ga v nedeljo z mehiškim vojaškim letalom odpeljali v domovino. V ZDA je od izbruha pandemije umrlo 1500 mehiških migrantskih delavcev, od tega polovica v New Yorku, še navaja STA.