Florida povsem opustošena: umrlo najmanj 14 ljudi #foto

Na Floridi odstranjujejo podrta drevesa in daljnovode, potem ko je območje opustošil orkan Milton. Doslej je bilo potrjenih najmanj 14 žrtev. Od tega je šest ljudi umrlo v okrožju St. Lucie, ki jo je prizadelo več tornadov.

Opustošenje Foto: Reuters

Čeprav Milton ni povzročil katastrofalnega porasta morske vode, kakršnega so se bali na Floridi, bo odstranjevanje posledic najverjetneje trajalo tedne ali mesece.

"Šele zdaj vidim, kaj lahko naredi mati narava," je za Reuters povedal Chase Pierce iz West St. Louisa, ki je videl, kako eksplodirajo transformatorji, se iskrijo in padajo daljnovodi.

Drone video captures devastation from Hurricane Milton in Grove City and Manasota Key, Florida. pic.twitter.com/Wu8i1FlaOF — AccuWeather (@accuweather) October 10, 2024

Peti najmočnejši atlantski orkan v zgodovini bi lahko samo zavarovalnice stal do 100 milijard dolarjev, pravijo analitiki. Bela hiša je obljubila podporo, a so iz Bidnove administracije dejali, da bo zvezna agencija za upravljanje v izrednih razmerah potrebovala dodatno financiranje kongresa.

Škoda je ogromna. Foto: Reuters

Iz stanovanjske zgradbe rešili okoli 500 ljudi

Reševalne službe se zaradi nevarnosti niso mogle vedno odzvati na klice prebivalcev. Kljub temu jim je uspelo rešiti okoli 500 ljudi, ki so ostali ujeti v stanovanjskem kompleksu v Clearwaterju, približno trideset kilometrov zahodno od Tampe. Reševalno akcijo so izvedli šele, ko se je veter umiril.

Posadke so uporabile različna vozila, da so prebrodile visoko vodo, prišle do prebivalcev in jih pripeljale na varno. Mnoge so odpeljali v lokalna zavetišča, namenjena evakuacijam. Reševalci so hodili od vrat do vrat, da bi se prepričali, da nobena žrtev ni ostala ujeta.

Posadke za reševanje so uporabile različna vozila, da so prebrodile visoko vodo, prišle do prebivalcev in jih pripeljale na varno. Foto: Reuters

Skupno so iz 178 stanovanj rešili 449 odraslih ter 116 otrok in mladostnikov.

Ameriška obalna straža je rešila tudi moškega, ki se je med lebdenjem približno 50 kilometrov od obale oklepal hladilnika. Reševalci so se spustili iz helikopterja in priplavali do moškega, ki je klečal na vrhu hladilnika v Mehiškem zalivu.

Odpeljali so ga v splošno bolnišnico Tampa, kjer so ga oskrbeli. "Preživel je scenarij nočne more tudi za najbolj izkušenega mornarja," so navedli.