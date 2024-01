Finci danes izbirajo novega predsednika

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Finci bodo danes volili novega predsednika, potem ko se po 12 letih s položaja poslavlja Sauli Niinistö. Favorita sta izkušena politika Alexander Stubb in Pekka Haavisto, za zmago pa bosta po napovedih potrebna dva kroga. Ena glavnih tem pred volitvami so bili odnosi s sosedo Rusijo, tudi v luči nedavnega vstopa Finske v zvezo Nato.

V boj za položaj predsednika države se podaja devet kandidatov. Glede na javnomnenjske raziskave je v prednosti kandidat vladajoče konservativne Stranke nacionalne koalicije (NCP) Alexander Stubb. Nekdanji finski premier in evropski poslanec se po sedmih letih iz finančnih in akademskih voda vrača v domačo politiko.

Stubbov najbližji zasledovalec je dolgoletni poslanec in nekdanji zunanji minister Pekka Haavisto iz stranke Zelenih, ki se je za predsedniški položaj potegoval tako leta 2012 kot leta 2018 ter obakrat izgubil proti Sauliju Niinistöju.

Favoritoma bi lahko načrte prekrižal trenutni predsednik finskega parlamenta Jussi Halla-aho, kandidat desne populistične koalicijske stranke Finci. Nekaj možnosti za presenetljiv preboj v drugi krog ima še guverner finske centralne banke in dolgoletni evropski komisar Olli Rehn.

Drugi krog volitev bo sicer skorajda neizogiben, saj nobeden od kandidatov v anketah ni presegal niti 30-odstotne podpore. Če nihče ne bo prejel več kot 50 odstotkov glasov, bo drugi krog potekal 11. februarja.

Ključni temi pred volitvami sta bili predvsem zunanja politika in odnosi s sosednjo Rusijo, tudi v luči nedavnih pritiskov in zapiranja prehodov na rusko-finski meji, še vedno trajajoče ruske agresije v Ukrajini in posledičnega vstopa Finske v zvezo Nato julija lani.