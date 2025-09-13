Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
M. T., STA

Sobota,
13. 9. 2025,
12.52

Osveženo pred

39 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,13

Natisni članek

Natisni članek
Nuna dom za ostarele samostan

Sobota, 13. 9. 2025, 12.52

39 minut

Filmski scenarij v Avstriji: nune pobegnile iz doma za ostarele in zasedle samostan

Avtorji:
M. T., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,13
Samostan Goldstein | Foto Wikimedia Commons / Viva La Ren

Foto: Wikimedia Commons / Viva La Ren

Tri nune, stare med 82 in 88 let, so v samostanu Goldenstein v bližini Salzburga delovale do decembra 2023.

Stavbo sta leta 2022 prevzela salzburška nadškofija in samostan Reichersberg. Skupnost so razpustili, nunam pa dovolili, da ostanejo v samostanu, dokler jim bo zdravje to dopuščalo.

Kljub dogovoru so sestre, kot pravijo, proti njihovi volji odpeljali v dom za starejše.

Nune si še vedno same kuhajo in molijo

Nune so se v samostan vrnile v začetku septembra s pomočjo nekdanjih učencev. Sprva so bile brez vode in elektrike, a so napeljavo nato delno obnovili. Nekdanji učenci jim prinašajo tudi hrano, po posnetkih na družbenih omrežjih sodeč pa si nune še vedno kuhajo in molijo.

Samostan je deloval v gradu Goldenstein od leta 1877. Takrat je bila v gradu ustanovljena tudi zasebna dekliška šola, ki še vedno obratuje in od leta 2017 sprejema tudi dečke. Vse tri nune so poučevale v šoli, ena od njih je bila tudi ravnateljica.

Ob ponovni vrnitvi v samostan so zelo zadovoljne, manj pa to ugaja cerkvenim oblastem. Opat samostana Reicherberg Markus Grasl je odločitev nun, da se vrnejo v samostan, označil za popolnoma nerazumno. Meni, da spričo njihovega občutljivega zdravstvenega stanja samostojno življenje v samostanu zanje ni več primerno.

Nuna dom za ostarele samostan
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.