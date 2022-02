Festival luči: najbolj bleščeča dobrodošlica pomladi

Po temi pride luč, po zimi pa pomlad – tako je že od nekdaj bilo. S prihodom svetlobe in pomladi se vse prebuja, polnimo baterije z novo energijo in zdi se, da je mogoče vse. Naši predniki so imeli svoje načine in obrede za proslavo prihoda pomladi. Mi pa smo se odločili združiti domišljijo, umetnost in tehnologijo v Festival luči Zagreb . Časi so se mogoče spremenili, vendar je prvinska radost, ki jo čutimo, ko nam svetloba obsije življenja, ostala ista.

Foto: Dubravko Miloslavić

V Zagrebu je svetloba dobesedno življenje, saj je Zagreb mesto, ki rado živi zunaj. Ko pokuka pomlad in se pojavi sonce, dan pa postane daljši od noči, se vse seli ven. Zagrebčani takrat odpirajo še eno dolgo pričakovano sezono brezbrižnega druženja in pitja kavic v priljubljenem dnevnem prostoru – na mestnih trgih in ulicah. Vendar, nekdo mora v dnevni sobi najprej prižgati luč in povabiti tudi preostale, da pridejo. Naj bo to Festival luči Zagreb, najbolj radoživ preganjalec zime in najbolj bleščeča dobrodošlica pomladi.

Foto: Marko Mihaljević

Z začetkom pomladi postane mesto spektakularna svetlobna predstava v režiji Festivala luči Zagreb. Ulice, trgi, parki in znamenitosti postanejo oder za igrive svetlobne instalacije. Znano in običajno je ponovno novo in vznemirljivo zaradi umetnikov, katerih vizije nam pokažejo mesto v drugačni luči – dobesedno. Svetlobni snopi in razkošje barv oživljajo tih, dostojanstven in zvečer malce uspavan Gornji grad, živahni Donji grad pa postane sijajnejši kot kadarkoli prej. Čudeži sodobnega časa so zaslužni za preobrazbo starega mestnega jedra, ki si ga njegovi starodavni prebivalci ne bi mogli predstavljati niti v najbolj norih sanjah. Vendar, svetlobne stvaritve ne pustijo ravnodušne niti današnje zahtevne publike, ki je vajena že vsega.

Foto: Marko Mihaljević

Foto: Julien Duval

Festival luči Zagreb 2022 se nadaljuje in sveti še močneje! Razvija se in razpira svoje žarke na nove lokacije. Program je vedno bolj atraktiven, vključno z živimi nastopi glasbenikov, izvajalcev in plesalcev. V petih dneh se bodo sodobna tehnologija, likovna in izvedbena umetnost združile v edinstvenem doživetju za vse generacije. Tisto, kar sonce počne čez dan, bo s svetlobo prebujeno mesto počelo v večernih urah – dočakalo še eno pomlad široko odprtih rok. Festival luči Zagreb je nastal zato, da postane nova tradicija in prvi glasnik pomladi v Zagrebu.