Preprosto vprašanje o Slovencih povsem zmedlo Hrvate #video

Novinarji hrvaškega portala Index so na ulicah Zagreba izvedli anketo, v kateri so mimoidočim zastavili zabavno vprašanje, nanj pa prejeli še zabavnejše odgovore. Vprašanje, ki je glasilo "Kako Slovenec vošči novo leto v angleščini", je, kot je razvidno iz odgovorov, Hrvate povsem zmedlo.

Ob prihodu novega leta so se na portalu Index.hr odločili pošaliti z Zagrebčani in jim zastaviti preprosto vprašanje: kako Slovenec v angleščini reče srečno novo leto? "Slišali smo vse mogoče. Res enostavno vprašanje je mimoidočim v Zagrebu delalo težave. Vprašanje je težje, kot smo mislili," so zapisali na Indexu.

Mnogi so za odgovor iskali slovenske besede. "Srečno novo leto," se je glasil eden od odgovorov. "Kaj jaz vem, nimam pojma", "Nimam pojma", "Merry Christmas", "Ne znam slovensko. Če bi znal slovensko, bi morda vedel," je le nekaj odgovorov, ki so jih prejeli.

Pravilen odgovor, happy new year, so povedali le redki.