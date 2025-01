10. Filharmonični festival baročne glasbe

V koncertnem življenju naše prestolnice januarja vlada nekakšno glasbeno zatišje, čeprav bi moral prav ta mesec vreti od sveže energije, ki jo v nas zaneti vstop v novo koledarsko leto. Slovenska filharmonija ga zato že vrsto let bogati s Filharmoničnim festivalom baročne glasbe in ta v letu 2025 obeležuje že svojo deseto izvedbo.

Foto: Slovenska filharmonija

Večno lepa in razkošna glasba baroka je namreč kot nalašč za zimski čas, ki ga zaznamujejo dolgi hladni večeri. Ljubitelji klasične glasbe pritrjujejo, da jih je zagotovo najprijetneje preživeti na katerem od koncertov v z zgodovino prežeti Dvorani Marjana Kozine v Slovenski filharmoniji. Glasbeniki te naše prestižne ustanove bodo v novo leto 2025 vstopili še posebej praznično in slavnostno, saj bodo januarske večere popestrili z že 10. Filharmoničnim festivalom baročne glasbe.

Dirigent Reinhard Goebl Foto: M. Bollen / Slovenska filharmonija

Njegovo jubilejno izvedbo je Slovenska filharmonija tokrat zasnovala v sodelovanju z dirigentom Reinhardom Goeblom, mednarodno uveljavljenim strokovnjakom za staro glasbo, pod čigar umetniško vizijo se koncerti 10. Filharmoničnega festivala baročne glasbe osredinjajo na Johanna Sebastiana Bacha. Njegova glasba je v Dvorano Marjana Kozine že decembra privabila vrsto navdušenih poslušalcev, ki so se na razprodanem božičnem koncertu Slovenske filharmonije predali prvi, drugi, tretji in šesti kantati Božičnega oratorija, in zagotovo bo Bachova genialnost v ta ljubljanski hram kulture tudi januarja privabila številne poslušalce, željne kakovostnih in navdihujočih glasbenih izvedb.

Skladatelja J. S. Bach in G. P Telemann Foto: arhiv Slovenske filharmonije

Na prvem koncertu 10. Filharmoničnega festivala baročne glasbe bodo izbrana dela Johanna Sebastiana Bacha zazvenela ob boku skladb njegovega sodobnika Georga Philippa Telemanna ter z novega zornega kota osvetlila njun zgodovinski odnos. Drugi koncert festivala bo nato posvečen ustvarjalnosti kar štirih sinov tega baročnega mojstra: Wilhelma Friedemanna, Carla Philippa Emanuela, Johanna Christopha Friedricha in Johanna Christiana, ki so s svojimi kompozicijami prav tako pomembno zaznamovali tok glasbene zgodovine. Festival pa se bo sklenil s koncertom, ki bo najbolj priljubljena Bachova dela prepletel z morda manj znanimi mojstrovinami izpod njegovega peresa.

Telefon: +386 1 24 10 810

Nakup vstopnic za koncerte 10. Filharmoničnega festivala baročne glasbe lahko opravite prek spleta ali na blagajni Slovenske filharmonije (Kongresni trg 10, 1000 Ljubljana), ki je odprta vsak delavnik od 14. do 17. ure ter uro pred koncerti.

