Fajonova v Tirani izrazila podporo Albaniji na poti v EU

Zunanja ministrica Tanja Fajon je na današnjem srečanju z albanskim kolegom Iglijem Hasanijem v Tirani izrazila podporo Albaniji na poti v Evropsko unijo. Med obiskom se bo sestala še z drugimi predstavniki albanskega političnega vrha, poleg članstva v EU pa bo v ospredju pogovorov še krepitev odnosov in sodelovanja med državama.

"Slovenija je prijateljica Albanije, odnosi so tradicionalno pozitivni. Obstaja veliko priložnosti za nadaljnje sodelovanje, zlasti na področju gospodarstva, izobraževanja in turizma. Kot odločna podpornica širitve Evropske unije Slovenija upa, da bo Albanija lahko čim prej odprla prvi pogajalski sveženj," je na srečanju z albanskim zunanjim ministrom Hasanijem dejala Fajonova.

Pred tem je na omrežju X zapisala tudi, da ji je v čast, da lahko danes nagovori diplomatsko konferenco veleposlanikov Albanije in državo spodbudi, naj izkoristi zagon za širitev EU. Fajonova se bo sicer danes sestala tudi s predsednikom Albanije Bajramom Begajem, premierjem Edijem Ramo in predsednico parlamenta Eliso Spiropali.

Namen obiska je krepitev dobrih političnih odnosov in vsestranskega sodelovanja med državama. Obisk bo tudi priložnost za seznanitev z notranjepolitičnimi razmerami v Albaniji in pričakovanji v zvezi s pogajalskim procesom z EU, je sporočilo zunanje ministrstvo.

Slovenija je odločna podpornica Albanije na njeni evropski poti. Vztrajno si prizadeva za začetek pristopnih pogajanj. Januarja je denimo skupaj z Nemčijo predstavila predlog o uporabi kvalificirane večine pri odpiranju pogajalskih sklopov, kar bi lahko pospešilo pristopna pogajanja.

Med državama skromno gospodarsko sodelovanje

Sodelovanje na gospodarskem področju med Slovenijo in Albanijo je sicer relativno skromno. Lani je obseg blagovne menjave znašal okoli 104,7 milijona evrov, priložnosti za krepitev sodelovanja pa so predvsem v turizmu in kmetijstvu.

Slovenija je Albaniji v okviru razvojnega sodelovanja v zadnjih petih letih namenila 1,3 milijona evrov pomoči. Fajonova si bo med obiskom ogledala tudi center za poklicno izobraževanje in usposabljanje za varno hrano, ki je bil vzpostavljen tudi s slovensko pomočjo.