Evropski Zeleni zaradi prevoza živali tožijo Evropski parlament

Kot so Zeleni/EFA objavili na svoji spletni strani, so za ustanovitev preiskovalnega odbora dobili podporo 223 od zahtevanih 183 poslancev.

Kot so Zeleni/EFA objavili na svoji spletni strani, so za ustanovitev preiskovalnega odbora dobili podporo 223 od zahtevanih 183 poslancev. Foto: Reuters

Zeleni evropski poslanci so se odločili tožiti Evropski parlament pred Sodiščem EU, ker je vodstvo parlamenta po njihovem mnenju preprečilo ustanovitev preiskovalnega odbora o razmerah prevoza živali v EU. Na Sodišču EU so potrdili, da so tožbo evropskih poslancev iz vrst Zelenih prejeli v ponedeljek.

Zeleni so zahtevali ustanovitev preiskovalnega odbora, ki naj bi se ukvarjal s kršitvami pravil za prevoz živih živali. Kot navajajo, imajo svinje in krave znotraj EU med prevozom pogosto premalo prostora, prevoz presega dovoljen čas, pomanjkljiva je oskrba z vodo, prav tako se ne upoštevajo predpisi o temperaturah in počitku.

Za ustanovitev odbora dobili podporo 223 poslancev, potrebovali bi jih 183

Politična skupina Zeleni/EFA je sicer zbrala dovolj podpore med poslanci za ustanovitev preiskovalnega odbora, a predsednik Evropskega parlamenta Antonio Tajani in vodje političnih skupin marca letos kljub temu predloga o ustanovitvi preiskovalnega odbora niso uvrstili na glasovanje, so pa namesto tega naložili izdelavo poročila odboru za kmetijstvo in razvoju podeželja (Agri). Kot so Zeleni/EFA objavili na svoji spletni strani, so za ustanovitev preiskovalnega odbora dobili podporo 223 od zahtevanih 183 poslancev.

"Gre za slabo šalo, da se bo Agri, kjer so v večini konservativci, ukvarjali z zlorabami pri prevozu živali. Njegovo poročilo najverjetneje ne bo imelo kakšnih posledic in ne bo pripomoglo k izboljšanju dobrobiti živali, saj politične sile v tem odboru večinoma zagovarjajo interese industrije in izvozno usmerjenih kmetijstev," je pojasnil Bart Staes, ki je član odbora Evropskega parlamenta za okolje iz vrst Zeleni/EFA.