EU se upira kitajskemu medu. Razlog? Gre za sladkorni sirup.

Države Evropske unije se upirajo dotoku medu s sirupom iz Kitajske in nekaterih drugih držav, ki sicer predstavlja velik del trga in znižuje cene medu evropskega izvora. Glede na ugotovitve, objavljene pretekli mesec, je skoraj polovica analiziranih izdelkov z medom kršila pravila EU s sestavinami, kot so sladkorni sirupi, barvila in voda.

Prizadevanja 20 držav članic, na čelu s Slovenijo, gredo v smer poostritve predpisov proti, kot so to poimenovali, "pranju medu". Ker se uvoženi med prodaja po nižji ceni kot evropski proizvod, čebelarji ugotavljajo, da goljufije z medom delajo škodo evropskim čebelarjem, zavajajo potrošnike in z odvračanjem bodočih čebelarjev predstavljajo tveganje za okoljsko vlogo čebel, poroča Financial Times.

"Nelojalna konkurenca prihaja iz držav zunaj EU, predvsem iz Kitajske," je dejal Yvan Hennion, čebelar s 300 panji v Houllinu v severni Franciji. "To ni pravi med in cena zaradi tega strmo pada."

Vložena pobuda k novim pravilom

Dvajset držav članic je ta teden pozvalo k novim pravilom o označevanju medu in okrepitvi pregledov, da bi olajšali odkrivanje lažnih vzorcev. Pobuda sledi prejšnjemu predlogu o označevanju medu, ki ga je januarja podala Slovenija. Države prav tako želijo, da komisija izboljša sistem odkrivanja medu, ki je bil ponarejen, in poveča število laboratorijev za ocenjevanje.

Bruselj je danes predstavil predlog prenove tržnih standardov, ki se uporabljajo za agroživilske proizvode. Med temi je tudi jasnejše označevanje porekla medu. Predlaga, da bi bilo treba na embalažo mešanic medu zapisati vse države, iz katerih je med v mešanici.

Kot je pojasnila tiskovna predstavnica komisije Miriam Garcia Ferrer, bo glede na predlog komisije po novem obvezno, da bodo pri mešanicah medu na etiketi zapisane države izvora.

Štirje od petih kozarcev, prodanih v supermarketih, so mešanice, ki pogosto vključujejo med iz EU in zunaj njega. Predlog Slovenije je bil, da oznake medu v EU označujejo vsako državo izvora in njihov delež v mešanicah, namesto trenutnega pristopa, ki preprosto navaja, da mešanice vsebujejo mešanico medu iz EU in medu zunaj EU.

Kaj kažejo izvedene študije?

Študija Komisije, ki je bila izvedena med letoma 2021 in 2022, je pokazala, da je 46 odstotkov anketiranih vzorcev medu kršilo pravila EU, medtem ko je analiza v letih od 2015 do 2017 pokazala, da je pravila kršilo zgolj 14 odstotkov vzorcev. Približno 70 od 123 ocenjenih podjetij je izvažalo med, za katerega se sumi, da vsebuje sladkorne sirupe, ki jih je mogoče izdelati ceneje kot pristen izdelek.

Od teh izvoznikov jih je bilo 21 iz Kitajske, več kot iz katerekoli druge države, sledila ji je Ukrajina. Ponarejeni kozarci so prihajali tudi iz Argentine, Brazilije, Mehike in Turčije, medtem ko je problematična tudi Velika Britanija, za katero se sumi, da prepakirajo med iz drugih držav, zato vzorci niso izpolnjevali pravil EU. Skupni izvoz iz Velike Britanije je sicer razmeroma majhen.

Francoski čebelar je pojasnil, da prodaja medu na domu ni problematična, so pa problematične odkupne cene, ki jih ponujajo veletrgovci. Veletrgovcem zaračunava najmanj 3,5 evra na kilogram medu, uvoženi med pa je mogoče kupiti za manj kot en evro na kilogram.

Po podatkih EU opraševalci, vključno s čebelami, vsako leto prispevajo 22 milijard evrov v evropsko kmetijsko industrijo ter oprašijo 80 odstotkov poljščin in divjih rastlin.