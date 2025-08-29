Slovenski bruto domači proizvod (BDP) se je po ocenah državnega statističnega urada na podlagi letnih podatkovnih virov v letu 2024 realno povečal za 1,7 odstotka. Vrednost ocene rasti obsega BDP je tako po letni oceni za 0,1 odstotka višja kot po četrtletni oceni, objavljeni 14. februarja.

Kot je danes sporočil statistični urad, je BDP za lani po letni reviziji ocene znašal 67,418 milijarde evrov, kar je nominalno oziroma merjeno v tekočih cenah za 5,3 odstotka več kot leto prej, merjeno v obsegu oziroma z izločenim vplivom cenovnih sprememb pa za 1,7 odstotka več. Rast BDP v letu 2023 je znašala 2,4 odstotka.

K lanskemu povečanju obsega BDP so največ prispevale predelovalne dejavnosti (0,8 odstotka), trgovina ter vzdrževanje in popravila vozil (0,3 odstotka) ter informacijske in komunikacijske dejavnosti (0,2 odstotka).

Negativno pa so na gospodarsko rast v največji meri vplivali gradbeništvo (–0,2 odstotka), promet in skladiščenje (–0,1 odstotka) ter poslovanje z nepremičninami (prav tako –0,1 odstotka).

Končna potrošnja gospodinjstev se je realno povečala za 3,8 odstotka, končna potrošnja sektorja država pa za 7,3 odstotka. Bruto investicije v osnovna sredstva so se realno zmanjšale za 0,3 odstotka. Rast zalog je bila znova manjša kot leto prej, k spremembi obsega BDP je prispevalo -0,2 odstotne točke.

Uvoz – izvoz

Saldo menjave s tujino je bil še vedno pozitiven in je v tekočih cenah znašal 4,164 milijarde evrov, a se je uvoz blaga in storitev povečal bolj kot izvoz. Izvoz se je realno povečal za 2,3 odstotka (pri blagu za 2,6 odstotka, pri storitvah za 1,5 odstotka), uvoz pa za 4,3 odstotka (pri blagu za 4,6 odstotka, pri storitvah za 2,8 odstotka). Pogoji menjave s tujino so se ponovno izboljšali; zmanjšale so se tako cene izvoza kot uvoza, vendar so uvozne cene upadle bolj (1,7 odstotka) kot izvozne (0,3 odstotka).

V primerjavi z letom 2023 se je lani delež sredstev za zaposlene v BDP povečal za 0,5 odstotka in je znašal 51,5 odstotka. Delež davkov na proizvodnjo je bil praktično nespremenjen pri 13 odstotkih BDP. Delež subvencij se je zmanjšal za 0,8 odstotka na 1,5 odstotka BDP, in sicer predvsem na račun t. i. draginjskih subvencij na energente. Delež potrošnje stalnega kapitala je bil manjši za 0,2 odstotka, obsegal je 18,3 odstotka BDP. Delež neto poslovnega presežka in raznovrstnega dohodka se je zmanjšal za eno odstotno točko na 18,6 odstotka BDP.

Rast skupne zaposlenosti

Število zaposlenih se je v letu 2024 povečalo za 0,04 odstotka, število samozaposlenih pa za 2,2 odstotka. Skupna zaposlenost se je zvišala za 0,5 odstotka. Povprečna letna zaposlenost je bila ocenjena na 1,104 milijona oseb. Od tega je bilo zaposlenih 79,9 odstotka, samozaposlenih pa 20,1 odstotka.