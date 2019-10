EU s seznama davčnih oaz odstranila Švico in Združene arabske emirate

Evropska unija je s črnega seznama davčnih oaz odstranila Združene arabske emirate in Maršalove otoke, s sivega pa je odstranila Švico. Kot so sporočili finančni ministri unije, so Švica, Albanija, Kostarika, Mauritius in Srbija izpolnile zahteve in ustrezno sodelujejo pri izmenjavi davčnih podatkov.

Finančni ministri EU so ugotovili, da so Združeni arabski emirati in Maršalovi otoki sprejeli nujne reforme in implementirali zaveze o izboljšavi davčne politike. Združeni arabski emirati tako po novem ustrezajo vsem standardom in so lahko umaknjeni s seznama, so sporočili iz Luksemburga. Maršalovi otoki bodo medtem še nekaj časa pod drobnogledom glede ustreznosti pri izmenjavi davčnih podatkov.

Albanija, Kostarika, Mauritius, Srbija in Švica pa so izpolnile vse zahtevane reforme in po novem ustrezajo standardom EU, so še ugotovili finančni ministri unije.

"Če Švico umaknemo s seznama, je to zame uspeh. Najboljši seznam je kratek seznam," je na novinarski konferenci dejal evropski komisar za finančne in gospodarske zadeve Pierre Moscovici. Švica je sicer davčno reformo sprejela oktobra lani, a je bila njena implementacija zaradi referenduma zamaknjena.

Na seznamu davčnih oaz pa še naprej ostajajo Ameriška Samoa, Belize, Fidži, Guam, Oman, Samoa, Trinidad in Tobago, Vanuatu in Deviški otoki.

EU je črni in sivi seznam uvedla pod pritiski pozivov k ukrepanju zaradi številnih afer, povezanih z izogibanjem davkom, na primer afer Rajski dokumenti in Panamski dokumenti.