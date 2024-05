EU razširila sankcije proti Iranu

Evropska unija je razširila sankcije proti Iranu, o čemer so se zunanji ministri EU dogovorili že v sredini aprila po iranskem napadu na Izrael. Področje sankcij proti Iranu zaradi vojaške podpore Rusiji in oboroženim skupinam na Bližnjem vzhodu so zdaj razširili tako, da poleg dronov vključuje še rakete, so sporočili iz Sveta EU.